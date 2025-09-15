Champions League: Große Überraschung um Bellingham

Real Madrid darf offenbar deutlich früher als erhofft auf das Comeback von Jude Bellingham hoffen.
Große Überraschung um Bellingham
Der Engländer steht überraschend im 23-Mann-Kader von Real Madrid für das Auftaktmatch in der Champions League gegen Olympique Marseille.
Bellingham fehlte den Königlichen seit dem 16. Juli, nachdem er sich aufgrund seiner seit 2023 anhaltenden Schulterprobleme einer Operation unterzogen hatte. Kurz zuvor waren Bellingham und Real im Halbfinale der Klub-WM an Paris Saint-Germain gescheitert.
Alonso: „Wir warten auf ihn“
Ob er bereits am Dienstag (21 Uhr) zum Einsatz kommen wird, bleibt abzuwarten. Allerdings scheint der Zeitplan für ein Comeback deutlich nach vorne gerückt zu sein.
Noch am Freitag hatte Real-Trainer Xabi Alonso verkündet: „Ich möchte ein wenig optimistisch sein und hoffe, dass er vor Oktober zurück sein kann.“
Weiter schilderte der Spanier: „Er hat begonnen, einige Übungen mit der Mannschaft zu machen, ohne Kontakt, da wir seine Schulter noch schonen müssen. Aber Jude hat große Anstrengungen bei seiner Genesung unternommen. Mal sehen, ob er nächste Woche weitere Fortschritte machen kann. Wir warten auf ihn.“