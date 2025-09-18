Champions League heute: Besondere DAZN-Aktion zu Frankfurt vs. Galatasaray LIVE im Stream

SPORT1 18.09.2025 • 17:31 Uhr Zum Champions-League-Kracher zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray Istanbul bietet der übertragende Streamingsender DAZN einen speziellen Service an.

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray Istanbul am Donnerstag (21 Uhr im LIVETICKER) ist eines der Highlights des 1. Spieltags der Champions League.

Für die Übertragung des Spiels bietet Streamingdienst DAZN für seine Abonnenten eine besondere Aktion an. Fans können das Kracherduell in drei verschiedenen Varianten verfolgen.

Zunächst steht die ganz klassische Option mit dem deutschen Kommentator Mario Rieker und Experte Sami Khedira zur Verfügung.

Frankfurt - Galatasaray LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

DAZN bietet türkischen Kommentar und Live-Reaction-Show an

Um auch die große Fangemeinde des türkischen Topklubs um die früheren DFB-Stars Leroy Sané und Ilkay Gündogan anzusprechen, kann die Partie auch mit türkischem Kommentar verfolgt werden. Als Sprecher fungiert Ozan Sülüm.

Als dritte Variante gibt es für die DAZN-User eine Live-Reaction-Show mit Content Creator Splashbrudda und Streamer Mert Abi.