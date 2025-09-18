Champions League heute: Kopenhagen - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Premiere für Moukoko, Bayer-Neuzugang mit Debüt

SPORT1 18.09.2025 • 17:41 Uhr FC Kopenhagen empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 18:45 Uhr im Parken. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Donnerstagabend (18.09.2025, 18:45 Uhr) treffen der FC Kopenhagen und Bayer 04 Leverkusen erstmals seit der Qualifikationsrunde 2014/15 wieder aufeinander. Damals setzte sich die Werkself in Hin- und Rückspiel mit insgesamt 7:2 durch.

Schauplatz des aktuellen Duells ist erneut das Parken-Stadion, in dem Trainer Jacob Neestrup seine Mannschaft gegen die Gäste von Kasper Hjulmand aufs Feld schickt. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Aliyar Aghayev aus Aserbaidschan.

Kopenhagen - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Premiere für Ex-BVB-Juwel Moukoko

Bei den Gastgebern steht das frühere BVB-Juwel Youssoufa Moukoko in der Startformation. Für den 20-Jährigen ist es im Europapokal eine Premiere.

In der Quali, die Kopenhagen absolvieren musste, stand er nie von Beginn an auf dem Platz, seine fünf Einsätze absolvierte er als Joker. In der dänischen Liga zählt Moukoko zum Stammpersonal. Insgesamt steht er in dieser Saison bei drei Toren und einem Assist in 13 Spielen.

Bayer-Neuzugang feiert Debüt

Bei Leverkusen feiert Sommerneuzugang Eliesse Ben Seghir sein Pflichtspieldebüt für die Werkself. Beim 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt zählte der 20-Jährige, der von der AS Monaco kam, zum Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

Kopenhagen vs. Leverkusen: Die Aufstellungen

Kopenhagen : Kotarski - Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez - Larsson, Delaney, Leranger, Achouri - Elyounoussi, Moukoko

: Kotarski - Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez - Larsson, Delaney, Leranger, Achouri - Elyounoussi, Moukoko Leverkusen: Flekken - Quansah, Badé, Tapsoba - Vázquez, E. Fernández, Andrich, Grimaldo - Tillman, Ben Seghir - Schick

Kopenhagen hat nur eines seiner vergangenen 14 Pflichtspiele auf europäischer Bühne gegen deutsche Teams gewonnen (5 Remis, acht Niederlagen); das 1:0 gegen den 1. FC Heidenheim in der Conference League im Februar 2025 bildet die Ausnahme.

In der Champions League gelangen den Dänen in den letzten zwölf Partien lediglich zwei Siege – beide allerdings zuhause, darunter das spektakuläre 4:3 gegen Manchester United im November 2023. Insgesamt erzielte der Klub in 40 Königsklassen-Spielen lediglich 34 Treffer, was mit 0,85 Toren pro Partie zu den schwächsten Quoten aller Stammteilnehmer gehört.

Leverkusen unter Hjulmand mit Rückenwind – Grimaldo glänzt

Für Bayer 04 ist es die zweite Champions-League-Teilnahme in Folge; eine solche Serie war den Rheinländern zuletzt zwischen 2013/14 und 2016/17 gelungen. In der vergangenen Saison holte die Werkself fünf Siege in zehn Partien – eine Bilanz, die nur 2001/02 (acht Erfolge) übertroffen wurde. Linksfuß Alejandro Grimaldo unterstrich seinen Stellenwert erst vor wenigen Tagen beim 3:1-Bundesligaerfolg gegen Eintracht Frankfurt mit zwei direkt verwandelten Freistößen und wurde zum Spieler des Tages gekürt. Vereinsweit herrscht zudem Aufbruchsstimmung: Die Frauenmannschaft feierte dank dreier Treffer von Sommer-Neuzugängen jüngst den ersten Bundesligasieg, was die gute Transferbilanz des Klubs zusätzlich unterstreicht.

Lerager und Delaney im Fokus – Bayer ohne Wirtz-Tore der Vorsaison

Kein Spieler war in der Champions League häufiger an Kopenhagens Treffern beteiligt als Lukas Lerager, der bei der letzten Teilnahme 2023/24 drei Tore und eine Vorlage beisteuerte. Erfahrung bringt außerdem Routinier Thomas Delaney mit, der 38 Einsätze in der Königsklasse vorweisen kann – Platz fünf unter allen dänischen Spielern. Bei Leverkusen fehlt seit dem Wechsel von Florian Wirtz zum FC Liverpool der erfolgreichste Torschütze der Vorsaison (sechs Treffer). Kasper Hjulmand setzt deshalb verstärkt auf variablen Offensivfußball, in dem neben Grimaldo auch Patrik Schick Akzente setzen soll. Alle Augen richten sich am Donnerstag auf Referee Aliyar Aghayev, der für einen geordneten Ablauf im Parken sorgen soll.

