Champions League: Hoher Besuch bei Bayern-Spiel

20 Minuten vor Anpfiff der Champions-League-Partie zwischen dem FC Pafos und dem FC Bayern (JETZT im LIVETICKER) in Limassol wurde es rund um das Alphamega Stadium hektisch.
Hoher Besuch bei Bayern-Spiel
Eine Kolonne aus sieben Autos bayerischer Bauart und zwei Motorrädern donnerte über die Zufahrtsstraße und hielt direkt vor dem Spieler-Eingang.
Zyperns Präsident besucht Bayern-Spiel
Aus einer der Karossen stieg niemand Geringerer als Nikos Christodoulidis, Präsident der Republik Zypern, aus.
Der 51-Jährige besucht regelmäßig Spiele des FC Pafos und ist ein riesiger Fan des erst seit 2014 in dieser Form bestehenden Klubs.
Bei seinem Besuch am Dienstagabend trug der Präsident sogar ein Trikot seines Vereins – dazu eine lässige Hose und quietschgelbe Sneaker.
Begleitet wurde Christodoulidis unter anderem von einer seiner vier Töchter und einigen Bodyguards.
Klub-CEO gibt Bayern-Bossen seinen Platz
Allgemein war zu spüren, wie groß auf Zypern die Freude auf den FC Bayern war. So stellte der FC Pafos den Bayern-Fans zehn Prozent der Eintrittskarten zur Verfügung - statt der üblichen fünf Prozent.
Obendrein verzichtete Klub-CEO Charis Theocharous auf seinen Platz in der Loge. Statt ihm durfte die Bayern-Bosse dort Platz nehmen.
Der deutsche Rekordmeister gewann beim zyprischen Außenseiter nach einer erneut starken Vorstellung souverän mit 5:1 (4:1).