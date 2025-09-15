Champions League: Kane sendet Warnung an den FC Bayern

Maximilian Huber 15.09.2025 • 11:20 Uhr Harry Kane fordert von sich und seinen Teamkollegen vollen Fokus in der neuen Champions-League-Saison. Eine erneute Teilnahme an den Playoffs will der Engländer unbedingt vermeiden.

Harry Kane hat vor dem Start der neuen Champions-League-Saison klargestellt, nicht noch einmal wie in der Vorsaison an den Playoffs zur K.o.-Phase teilnehmen zu wollen.

„Es ist wichtig, unter die ersten Acht zu kommen, denn diese zusätzlichen Playoff-Spiele machen einen großen Unterschied für die Saison. Letzte Saison war das unsere stressigste Phase“, warnte der Engländer vor dem ersten Spiel der Münchner in der Ligaphase gegen den FC Chelsea (Mittwoch ab 21 Uhr im Liveticker).

Kanes Rechnung: „Brauchen sechs Siege“

Im Februar hatte der deutsche Rekordmeister viel Mühe, um sich gegen Celtic Glasgow in der Extra-Runde für das Achtelfinale zu qualifizieren. Nach einem 2:1-Hinspielsieg in der schottischen Großstadt lagen die Bayern zuhause lange Zeit mit 0:1 in Rückstand, ehe Alphonso Davies die Münchner spät erlöste und das entscheidende 1:1 erzielte.

Die zusätzliche Belastung durch die Spiele gegen Glasgow habe „einen riesigen Unterschied gemacht“, so Kane. „Deshalb ist es wichtig, gleich einen guten Start hinzulegen.“

In der Ligaphase treffen die Bayern in der anstehenden Königsklassen-Spielzeit außerdem auf den FC Pafos, Club Brügge, Paris Saint-Germain, FC Arsenal, Sporting Lissabon, Union Saint-Gilloise und PSV Eindhoven.