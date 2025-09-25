Champions League: Kultformat "Fantalk" am Mittwoch LIVE auf SPORT1

SPORT1 25.09.2025 • 15:51 Uhr Das Kultformat ist zurück! Auch am zweiten Spieltag der Champions League sorgt der „Fantalk“ auf SPORT1 für hitzige Diskussionen.

Am Mittwoch ist wieder Zeit für die Königsklasse und damit auch für den „Fantalk“ live auf SPORT1. Zum zweiten Spieltag der Champions League sendet das Kultformat erneut aus seiner ursprünglichen Heimat, der 11 Freunde Bar in Essen-Rüttenscheid (ab 20:15 Uhr live im Free-TV und Stream).

Nach zeitweiliger Einstellung des Formats nach dem Halbfinale 2024 wird die Experten- und Fanrunde wieder zum Highlight am Champions-League-Abend.

Aus deutscher Sicht stehen den Fans am Mittwoch gleich mehrere Highlights bevor. Borussia Dortmund empfängt Athletic Bilbao und auch Bayer Leverkusen spielt vor heimischem Publikum gegen PSV Eindhoven.

Zu den internationalen Krachern zählen unter anderem die Partie des FC Barcelona gegen den aktuellen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain sowie das Duell AS Monaco gegen Manchester City.

SPORT1 Fantalk: Einzigartig im deutschen TV

Seit seiner Premiere im Jahr 2013 hat sich der „Fantalk“ fest im deutschen Fußball-TV etabliert. Das Format bringt Fußball-Experten, Prominente und Fans an einen Tisch, um leidenschaftlich, direkt und ungefiltert über die Königsklasse zu diskutieren.

Während auf dem Rasen Champions-League-Geschichte geschrieben wird, liefern die Gäste am Tresen leidenschaftliche Analysen, pointierte Kommentare und jede Menge Emotionen. Mit dem Comeback macht SPORT1 den „Fantalk“ wieder zum Pflichttermin an jedem Fußball-Mittwoch.