Champions League: Kuriose Trikot-Panne beim BVB

SPORT1 17.09.2025 • 07:45 Uhr Dem BVB unterläuft im Champions-League-Spiel bei Juventus Turin eine kuriose Trikot-Panne.

Kuriose Trikot-Panne bei Borussia Dortmund. Im Champions-League-Spiel bei Juventus Turin (4:4) war auf dem Jersey von Stürmer Serhou Guirassy von dessen Namen nichts zu sehen.

Normalerweise prangt auf den Trikots der BVB-Stars über der Rückennummer der Spielername, darunter das Wort „Dortmund“.

Nicht so bei Guirassy. Bei ihm war der Aufdruck „Dortmund“ oberhalb und unterhalb seiner Rückennummer neun zu lesen, von seinem Namen war indes weit und breit keine Spur.

Auch Mitspieler Karim Adeyemi fiel der Fauxpas auf, in der Mixed-Zone konnte er sich ein Grinsen nicht verkneifen: „Vielleicht Marketing?“, scherzte der Offensivspieler.

BVB mit unglücklichem Remis

Durchaus kurios, genau wie der Spielverlauf. Hatte es zur Halbzeit noch 0:0 gestanden, mutierte die zweite Hälfte zu einem wahren Schützenfest.