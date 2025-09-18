Champions League: Last-Minute-Wahnsinn! Eigentor rettet Leverkusen

Maximilian Lotz 18.09.2025 • 20:38 Uhr Bayer Leverkusen steuert zum Auftakt der Champions League auf einen empfindlichen Dämpfer zu. Doch in der Nachspielzeit rettet sich die Werkself - und der Gegner hilft mit.

Bayer Leverkusen hat im zweiten Spiel unter der Leitung von Kasper Hjulmand den ersten herben Rückschlag gerade noch abgewendet.

Beim FC Kopenhagen erreichte die Werkself nach einer insgesamt ausbaufähigen Vorstellung dank eines Last-Minute-Treffers ein 2:2 (0:1), geriet zum Start der Champions League aber dennoch unter Druck.

Grimaldo mit Geniestreich

Denn die Aufgaben in der Königsklasse werden angesichts der folgenden Duelle mit Manchester City, Newcastle United oder Titelverteidiger Paris Saint-Germain nicht leichter. Zum Einstand in der Bundesliga hatte Hjulmand am Freitag einen 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt gefeiert.

Jordan Larsson (9.) brachte die Gastgeber zunächst in Führung. Zauberfuß Alejandro Grimaldo (82.) glich mit einem Freistoß in den Winkel sehenswert aus. Robert Silva (87.) ließ dann wiederum die Gastgeber auf den Dreier hoffen, doch ein Eigentor von Pantelis Hatzidiakos (90.+2) ließ Leverkusen mit einem blauen Auge davonkommen.

„Das ist die Moral, dass wir das 2:2 machen und einen Punkt mitnehmen“, sagte Kapitän Robert Andrich bei DAZN: „Wir gehen mit gemischten Gefühlen raus. Wir haben auch noch viel Arbeit vor uns.“

Besonderes Spiel für Hjulmand

Die Partie stand ganz im Zeichen von Hjulmands Rückkehr. Kein Wunder, so führte ihn die erste Bayer-Dienstreise doch ausgerechnet ins „Parken“. Jene kuschelige Arena im Stadtteil Österbro also, in der Hjulmand so viele emotionale Momente erlebte. Momente wie seinen Abschied als Nationaltrainer im Vorjahr mit Standing Ovations.

Im dänischen Nationalstadion hatte Hjulmand in seinen vier Jahren viele große Siege gefeiert, er erlebte aber auch die dramatischen Minuten bei der EM 2021 hautnah mit, als Christian Eriksen ums Überleben kämpfte. Hjulmand hatte sich auf eine „spezielle Nacht“ an alter Wirkungsstätte gefreut.

Ex-Schalker schockt Leverkusen

Der Ex-Schalker Larsson (9.) verpasste den Leverkusenern eine kalte Dusche und „ließ die Tribünen im Parken beben“, wie das Boulevardblatt B.T. schrieb.

Die Führung des dänischen Meisters hätte zur Pause auch noch höher ausfallen können. Mohamed Elyounoussis abgerutschte Flanke klatschte noch auf die Latte (40.).

Moukoko lässt Großchance liegen

Ex-BVB-Juwel Youssoufa Moukoko, der für seinen neuen Klub seine Startelfpremiere im Europapokal feierte, scheiterte aus etwa elf Metern am klasse reagierenden Mark Flekken (44.).

Nach dem Seitenwechsel blieb Kopenhagen zunächst spielbestimmend. Leverkusens Neuzugang Eliesse Ben Seghir vergab mit einem Schlenzer an den Pfosten die größte Chance auf einen Treffer für die Gäste (61.).

