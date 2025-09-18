Newsticker
Champions League LIVE: Newcastle vs. Barca im TV, Livestream & Ticker

Woltemade vs. Barcelona

Heute Abend steigt im St. James' Park das Champions-League-Duell zwischen Newcastle United und dem FC Barcelona. Anstoß ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit.
Nick Woltemade
Nick Woltemade
© IMAGO/Shutterstock
SPORT1
Heute Abend steigt im St. James’ Park das Champions-League-Duell zwischen Newcastle United und dem FC Barcelona. Anstoß ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Im Mittelpunkt steht dabei vor allem Nick Woltemade. Der 23-jährige Deutsche wechselte im Sommer vom VfB Stuttgart zu den „Magpies“ und gilt als einer der Hoffnungsträger. Gleich in seinem Debüt in der Premier League konnte er mit einem Kopfballtor gegen Wolverhampton überzeugen und den ersten Saisonsieg für Newcastle sichern.

Newcastle United vs. FC Barcelona - LIVE im TV, Livestream & Ticker

  • TV: -
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: SPORT1

Nun wartet auf ihn mit Barcelona die wohl bislang größte Bewährungsprobe seiner Karriere. Trainer Eddie Howe setzt große Hoffnungen auf den Stürmer, auch weil andere Offensivkräfte aktuell nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

Newcastle vs. Baca - Alle Infos:

  • Datum: 18.09.2025
  • Anstoß: 21:00 Uhr
  • Ort: St. James‘ Park, Newcastle

