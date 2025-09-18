Champions League LIVE: Newcastle vs. Barca im TV, Livestream & Ticker

SPORT1 18.09.2025 • 18:14 Uhr Heute Abend steigt im St. James’ Park das Champions-League-Duell zwischen Newcastle United und dem FC Barcelona. Anstoß ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Im Mittelpunkt steht dabei vor allem Nick Woltemade. Der 23-jährige Deutsche wechselte im Sommer vom VfB Stuttgart zu den „Magpies“ und gilt als einer der Hoffnungsträger. Gleich in seinem Debüt in der Premier League konnte er mit einem Kopfballtor gegen Wolverhampton überzeugen und den ersten Saisonsieg für Newcastle sichern.

Newcastle United vs. FC Barcelona - LIVE im TV, Livestream & Ticker

TV: -

Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPORT1

Nun wartet auf ihn mit Barcelona die wohl bislang größte Bewährungsprobe seiner Karriere. Trainer Eddie Howe setzt große Hoffnungen auf den Stürmer, auch weil andere Offensivkräfte aktuell nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

Newcastle vs. Baca - Alle Infos: