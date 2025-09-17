Champions League: Massive Tonprobleme! Fan-Wut über DAZN

SPORT1 17.09.2025 • 21:22 Uhr Beim Auftakt in die Champions League gibt es vor dem Duell FC Bayern gegen FC Chelsea bei DAZN heftige Ton-Probleme. Die Reaktion der User fällt entsprechend aus.

Massive Tonprobleme bei DAZN zum Start in die Champions League: Vor dem Duell FC Bayern gegen FC Chelsea (JETZT im LIVETICKER) bekamen die User beim Streaminganbieter heftiges Rauschen zu hören.

Schon in der Diskussion zwischen Moderatorin Laura Wontorra und Experte Michael Ballack setzte der Ton immer wieder aus und wurde von kratzenden Geräuschen überlagert. Insbesondere das folgende Interview mit Bayern-Sportvorstand Max Eberl war kaum zu verstehen.

Fan-Wut nach Tonproblemen bei Bayern vs. Chelsea

Wütende Reaktionen der User im Netz sollten entsprechend schnell folgen. „Bodenlos, DAZN, bodenlos“ oder „Der Praktikant am Ton darf gerne mal Pause machen“, schimpften User auf X.

Viele Nutzer beschwerten sich im gleichen Atemzug über die Preise des Anbieters. „Wir hätten ganz gern drölfhundert Euro im Monat, aber denkt nicht mal daran, dass wir unsere verf*** Tonprobleme in den Griff kriegen. WAS IST DAS!?“, schrieb ein Zuschauer, ein anderer giftete: „Für den Ton zahlt man doch gerne!“ Andere forderten direkt ihr Geld zurück.

Viele Fußballfans machten sich aber auch kreativ über DAZN lustig. „Wer staubsaugt da?“, wollte jemand wissen. Es wurde auch gefragt, ob ein DJ womöglich gerade seine Platten scratcht.