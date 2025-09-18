Champions League: Mitspieler von Ex-Bayern-Star Dier ziehen im Flieger blank

Kuriose Szenen haben sich vor dem Abflug der AS Monaco nach Brügge abgespielt. Aufgrund einer kaputten Klimaanlage im Flieger fühlten sich einige Mitspieler von Ex-Bayern-Star Eric Dier vor dem Start zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gezwungen.
Fußballstars ziehen im Flieger blank
Die AS Monaco absolviert ihr Auswärtsspiel in der Champions League in Brügge. Aufgrund eines Problems im Flugzeug greifen die Spieler zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.
Wie Videos von Verteidiger Jordan Teze auf Snapchat zeigten, wurde es im Flugzeug so warm, dass sich ein paar Spieler bis auf die Unterhose auszogen, um mit der Hitze klarzukommen.
Flug wird gestrichen
Er filmte seine verschwitzen Teamkollegen, die sich im Flieger Luft zuwedelten und irgendwie versuchten, die Situation so angenehm wie möglich zu gestalten. Letztlich wurde der Flug aber gestrichen.
Wie Sky berichtete, wird die Mannschaft von Trainer Adi Hütter nun am Donnerstag nach Belgien reisen. Dort absolvieren die Monegassen den Auftakt in die Champions League gegen den Club Brügge (ab 18.45 Uhr im Liveticker).