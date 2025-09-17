Newsticker
Champions League: Krasser Underdog überrascht mit Ex-Chelsea-Star

Zypern-Team überrascht in der CL

Der zyprische Abwehrverbund wahrt in Unterzahl eine weiße Weste. Auch ein zweiter CL-Debütant startet mit einem beachtlichen Remis.
Die Zyprer ringen den Griechen einen Punkt ab
© AFP/SID/ANGELOS TZORTZINIS
SID
Champions-League-Debütant FC Paphos ist mit einem bemerkenswerten Ergebnis in Unterzahl in Europas wichtigsten Klubwettbewerb gestartet.

Der zyprische Fußballmeister kam beim griechischen Rekordchampion Olympiakos Piräus zu einem 0:0, dabei musste beim zweiten Gegner des FC Bayern in der Ligaphase (30. September) Bruno Felipe bereits in der 26. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

Das Team von der Mittelmeerinsel um den brasilianischen Innenverteidiger David Luiz, der den Wettbewerb 2012 mit dem FC Chelsea gewonnen hatte, hielt Piräus in einer physisch intensiven Partie daraufhin gut in Schach.

Ein weiterer Champions-League-Debütant, FK Bodö/Glimt aus Norwegen, rettete bei Slavia Prag durch einen fulminanten Fernschuss des eingewechselten Sondre Brunstad Fet (90.) ein 2:2 (0:1). Youssoupha Mbodji (23., 74.) traf zweimal für Slavia, die Norweger um den Ex-Frankfurter Jens-Petter Hauge kamen kurz vor Schluss durch Daniel Bassi (78.) zurück. In der 54. Minute hatte Kasper Hogh einen Foulelfmeter vergeben.

