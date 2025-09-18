Champions League: Rashford stiehlt Woltemade die Show

Maximilian Lotz 18.09.2025 • 22:59 Uhr Während sich Nick Woltemade bei Newcastle United zunächst in Geduld üben muss, glänzt Marcus Rashford für den FC Barcelona.

Marcus Rashford hat Hansi Flick und dem FC Barcelona einen erfolgreichen Start in die Ligaphase der Champions League beschert - und das Champions-League-Debüt von Nick Woltemade für Newcastle United überstrahlt.

Beim 2:1 (0:0)-Erfolg im St. James‘ Park traf Rashford erst per Kopf (58.) und dann traumhaft mit einem ansatzlosen Schuss aus etwa 17 Metern unter die Latte (67.). Newcastles Anschlusstreffer durch Anthony Gordon (90.) kam letztlich zu spät.

Schweinsteiger staunt: „Was ein Gerät!“

Vor allem Rashford sorgte mit seinen Treffern für Aufsehen. „Boah, was ein Gerät. Aus dem Nichts!“, staunte DAZN-Experte Tobias Schweinsteiger. „Man weiß eigentlich genau, dass er das kann. Und wünscht sich, dass er es noch öfter abruft.“ Auch Kommentator Christoph Stadtler schwärmte: „Was für ein irres Geschoss von Rashford.“

Rashford erklärte seinen Schuss damit, dass er den Ball leicht hochschießen wollte, um dem Block des Gegners zu entgehen. „Es war nur ein Bruchteil einer Sekunde, aber ich habe eine Lücke gesehen und habe gedacht, ich zieh einfach ab“, sagte der Angreifer bei TNT Sports und bezeichnete seinen Coach Flick als „Top-Trainer“.

Flick selbst freute sich für seinen Schützling: „Wir sehen ihn im Training und wir haben es heute gesehen. Diese beiden Tore werden Marcus helfen, den nächsten Schritt zu machen. Es ist wichtig, dass er Selbstvertrauen hat und sich gut fühlt.“

Für den von Manchester United ausgeliehenen englischen Nationalspieler waren es die ersten Treffer für die Katalanen. Unter den Tribünengästen war auch der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel.

Woltemade über eine Stunde auf der Bank

Bei Newcastle musste indes Rekordtransfer Woltemade über eine Stunde auf seinen Einsatz warten. Der Ex-Stuttgarter, der am Wochenende bei seinem Einstand in der Premier League gleich den Siegtreffer für die Magpies erzielt hatte, wurde erst in der 63. Minute eingewechselt.

An der Entstehung des Anschlusstreffers von Gordon war der deutsche Nationalspieler dann auch beteiligt.

