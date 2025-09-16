Champions League: Hatte der BVB in dieser Szene Schiri-Glück?

Philipp Heinemann 16.09.2025 • 22:13 Uhr Borussia Dortmund hat beim Spiel gegen Juventus Turin womöglich Glück bei einer Schiedsrichter-Entscheidung.

Da hat Borussia Dortmund womöglich Glück gehabt: Ein klares Handspiel von Verteidiger Waldemar Anton im Strafraum blieb beim Duell mit Juventus Turin zum Auftakt in der Champions League ohne Folgen.

Anton spielte den Ball nach einem Eckball nach gut einer halben Stunde im Luftzweikampf deutlich erkennbar mit dem über dem Kopf ausgestreckten Arm. Von dort prallte die Kugel zu einem Juve-Spieler, der diese in Richtung Tor bugsierte. Dort wartete ein weiterer Spieler der Alten Dame, dieser stand allerdings im Abseits.

Und so entschied das Schiedsrichtergespann umgehend auf einen Freistoß für den BVB. Ob die Unparteiischen oder der VAR das vorangegangene Handspiel wahrgenommen hatten, wurde zunächst nicht klar.

Knifflige Szene um Anton

Bei Amazon Prime wurde die Szene erst einige Minuten nach der Ecke eingespielt.

