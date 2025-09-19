Champions League: Sorgen um Pau Cubarsí vom FC Barcelona

Daniel Höhn 19.09.2025 • 18:10 Uhr Barca-Star Pau Cubarsí muss beim Auswärtssieg in Newcastle ausgewechselt werden. Droht dem Verteidiger eine längere Pause?

Der FC Barcelona bangt um seinen jungen Innenverteidiger Pau Cubarsí. Der erst 18 Jahre alte Innenverteidiger musste beim 2:1-Auswärtssieg bei Newcastle United in der Champions League nach 69 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden.

Wie die in Barcelona ansässige Sportzeitung Mundo Deportivo berichtet, hatte Cubarsí schon in der ersten Halbzeit mit Schmerzen im linken Knie zu kämpfen. Diese sollen in Halbzeit zwei noch gravierender geworden sein.

Ausfallzeit noch offen

Für Cubarsí brachte FCB-Trainer Hansi Flick Andreas Christensen ins Spiel. Wie lange der 18-Jährige ausfallen wird, ist noch offen.