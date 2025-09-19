Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Champions League: Sorgen um Pau Cubarsí vom FC Barcelona

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Sorgen um Barca-Star

Barca-Star Pau Cubarsí muss beim Auswärtssieg in Newcastle ausgewechselt werden. Droht dem Verteidiger eine längere Pause?
Marcus Rashford erzielte in seinem ersten Spiel für den FC Barcelona in der Champions League einen Doppelpack zum Sieg bei Newcastle United. Trainer Hansi Flick ist von den Qualitäten des Engländers keinesfalls überrascht.
Daniel Höhn
Barca-Star Pau Cubarsí muss beim Auswärtssieg in Newcastle ausgewechselt werden. Droht dem Verteidiger eine längere Pause?

Der FC Barcelona bangt um seinen jungen Innenverteidiger Pau Cubarsí. Der erst 18 Jahre alte Innenverteidiger musste beim 2:1-Auswärtssieg bei Newcastle United in der Champions League nach 69 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie die in Barcelona ansässige Sportzeitung Mundo Deportivo berichtet, hatte Cubarsí schon in der ersten Halbzeit mit Schmerzen im linken Knie zu kämpfen. Diese sollen in Halbzeit zwei noch gravierender geworden sein.

Ausfallzeit noch offen

Für Cubarsí brachte FCB-Trainer Hansi Flick Andreas Christensen ins Spiel. Wie lange der 18-Jährige ausfallen wird, ist noch offen.

Am Sonntag steht für die Katalanen das nächste Pflichtspiel auf dem Programm. Dann empfängt Barca den FC Getafe (ab 21 Uhr im Liveticker).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite