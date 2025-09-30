Champions League: Warum spielt der FC Bayern nicht in Pafos?

Der FC Bayern absolviert am Dienstagabend (21 Uhr) sein erstes Auswärtsspiel der angelaufenen Champions-League-Saison gegen den FC Pafos aus Zypern (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Das Duell findet jedoch nicht im Stadion des erstmaligen CL-Teilnehmers, sondern im 65 Kilometer entfernten Limassol statt.
Warum spielt Bayern in Limassol?
Grund hierfür: Das Stelios-Kyriakides-Stadion der Gastgeber entspricht nicht den Auflagen der UEFA. Die Spielstätte umfasst nur eine Kapazität von rund 9.400 Personen anstatt der geforderten 10.000, um ein Heimspiel in der Königsklasse auszutragen.
Champions League: Pafos spielte bereits Qualifikation im Alphamega Stadion
Der erst 2014 gegründete Verein konnte während des schnellen sportlichen Aufstiegs nicht die dafür nötige Infrastruktur schaffen.
Das Stelios Kyriakides-Stadion ist ein altes Mehrzweckstadion, welches unter anderem auch von Ligakonkurrenten AEK Kouklia genutzt wird.
Für die Zukunft sind Renovierungsarbeiten geplant, um zukünftig den Regularien der UEFA zu entsprechen.
Bereits das Qualifikations-Rückspiel des FC Pafos (1:1) gegen Roter Stern Belgrad fand aus diesem Grund im Alphamega Stadion in Limassol statt.