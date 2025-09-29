Champions League: Kompany zieht Parallelen zur Klub-WM

SID 29.09.2025 • 19:48 Uhr Vor der CL-Duell beim FC Pafos erinnert sich Vincent Kompany an die Klub-WM zurück. Der Trainer vom FC Bayern hat „sehr viel Respekt“ vor dem Gegner.

Vincent Kompany sieht in dem Duell von Bayern München in der Champions League beim zyprischen Außenseiter Pafos FC Parallelen zur Klub-WM.

Die Partie sei vom Gefühl her ähnlich zu den Begegnungen bei dem Turnier in den USA, „wenn man gegen Gegner spielt, auf die man nicht so oft trifft, für die man alles ganz neu einstudieren muss“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters vor dem Spiel am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Kompany hat „sehr viel Respekt“ vor Pafos

„Es macht aber auch Spaß, immer wieder neue Mannschaften anzuschauen“, sagte der Belgier: „Und wenn man alle Informationen hat, hat man auf einmal sehr viel Respekt vor dem Gegner.“ Gerade deshalb wolle er „erstmal eine gute Leistung von meiner Mannschaft sehen, weil ich glaube, dass das gebraucht wird“, sagte Kompany: „Und dann will ich natürlich gewinnen.“

Das Team habe sich „komplett auf den Gegner vorbereitet. Es ist eine gute Mannschaft, die guten Fußball spielt“, ergänzte Verteidiger Konrad Laimer: „Wir wollen einfach unsere Intensität reinbringen, damit wir das Spiel auf unsere Seite ziehen und so die drei Punkte holen können.“

