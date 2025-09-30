Champions League: Eberl nach starkem Bayern-Start mit "Lust auf mehr"

SID 30.09.2025 • 05:36 Uhr Beim Rekordmeister sind laut Sportvorstand Max Eberl im vergangenen Jahr gute Grundvoraussetzungen gelegt worden.

Sportvorstand Max Eberl sieht einen intakten Teamgeist bei Bayern München als Schlüssel für die derzeit starke Form. „Ich glaube, diese Energie, die wir haben, diese Gier, Spiele gewinnen zu wollen - das führt dazu, dass wir gerade sehr, sehr gut Fußball spielen“, sagte Eberl vor dem Champions-League-Auswärtsspiel beim zyprischen Meister Pafos FC (21.00 Uhr/Prime Video).

„Wenn du erfolgreich bist, dann macht es natürlich Lust auf mehr“, sagte der 52-Jährige. Nach dem 3:1-Auftakterfolg über den Klub-Weltmeister FC Chelsea wollen die Bayern auf Zypern den zweiten Sieg in der Königsklasse einfahren - und danach lange um den Titel mitspielen.

Die „Grundvoraussetzungen“, die man bereits in der vergangenen Saison gelegt habe, seien „sehr, sehr gut. Deswegen hast du das Gefühl, dass eben nicht allzu viel fehlt“, sagte Eberl.

Klub-WM „hat extreme Energie gegeben“

Im Vergleich zur vergangenen Saison sei zu merken, „diese Gruppe ist gewachsen“. Dabei habe auch die kontrovers diskutierte Klub-WM der Mannschaft einen Schub verliehen.

