Erst Königsklasse, dann Gericht: Partey weist Vorwürfe zurück

SID 17.09.2025 • 12:29 Uhr Nur wenige Stunden, nachdem er für den FC Villarreal in der Champions League spielte, muss sich der Villarreal-Profi vor Gericht verantworten.

Am Dienstagabend stand Thomas Partey in der Königsklasse auf dem Rasen, am Mittwochmorgen plädierte er vor Gericht auf nicht schuldig. Ghanas Nationalspieler wies die Vorwürfe der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung gegen sich bei einer kurzen Anhörung in London zurück - nur wenige Stunden, nachdem er für den FC Villarreal in der Champions-League-Partie bei Tottenham Hotspur (0:1) gespielt hatte.

Partey, dessen Vertrag beim FC Arsenal im Sommer ausgelaufen war, war im Juli von der britischen Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigung in fünf Fällen und eines sexuellen Übergriffs angeklagt worden, die mutmaßlichen Straftaten sollen sich zwischen 2021 und 2022 ereignet haben. Der Termin für die Verhandlung wurde vom Richter auf den 2. November 2026 vor demselben Gericht in London festgelegt.