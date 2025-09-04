FC Bayern: Darum fehlt Lennart Karl im Champions-League-Kader

SPORT1 04.09.2025 • 10:28 Uhr Supertalent Lennart Karl begeistert die Fans des FC Bayern. Doch im Kader für die Champions League fehlt er - was steckt dahinter?

Lennart Karl ist der große Shootingstar beim FC Bayern und schon jetzt ein absoluter Fanliebling. Entsprechend verwundert reagierten viele Anhänger, als der Bayern-Kader für die neue Saison der Champions League öffentlich wurde - ohne Karl!

Dahinter steckt allerdings keinerlei sportliche Entscheidung. Der erst 17 Jahre alte Karl wird - sofern er nicht verletzt ist - ganz normal zum Spieltagskader gehören und darf auch eingesetzt werden.

Darum fehlt Lennart Karl im Bayern-Kader

Hintergrund ist die Aufteilung der UEFA in eine A- und B-Liste. Die A-Liste umfasst 25 Spieler und musste bis zum 2. September um 24 Uhr bei der UEFA eingegangen sein. Auf dieser müssen mindestens acht lokal ausgebildete Spieler stehen.

Dazu muss man zwischen dem 15. und 21. Lebensjahr mindestens drei Jahre im Klub verbracht haben. Bei Karl, der als 14-Jähriger nach München kam, ist das bislang noch nicht erfüllt, weshalb er einen „normalen“ Kaderplatz blockieren würde.

Darüber hinaus gibt es aber noch die B-Liste für Talente, über die auch Karl den Weg in den Kader findet. Jeder Verein kann während der laufenden Saison bis 24 Stunden vor dem jeweiligen Spiel eine unbegrenzte Zahl von Spielern auf der B-Liste eintragen, sofern sie gewisse Kriterien erfüllen.

Der Spieler muss am oder nach dem 1. Januar 2004 geboren worden (U21) und seit mindestens zwei Jahren ohne Unterbrechung beim Verein registriert sein.