FC Bayern: Jackson-Berater gibt neue Einblicke

SPORT1 16.09.2025 • 22:17 Uhr Die Leihe von Nicolas Jackson zum FC Bayern ist weiterhin Diskussionsthema. Nun gibt sein Berater neue Einblicke und richtet klare Worte an den FC Chelsea.

Wie geht es für Bayerns Leihspieler Nicolas Jackson nach Ende der Saison weiter? Während die genauen Konditionen des Transfers immer noch für Diskussionen sorgen, hat nun Diomansy Kamara mit deutlichen Worten nachgelegt. Der Berater des Stürmers sprach in der Fernsehshow „Talents D’Afrique“ auf Canal+ von einem „Kampf der Egos zwischen den beiden Klubs“.

Es sei wahr, „dass es eine Saga um diesen Transfer gab“, erklärte Kamara, der Einblicke in den Transferablauf gab: „Es war zunächst eine Leihe ohne Kaufpflicht. Aber wir wollten nicht zu Chelsea zurückkehren, also haben die Klubs eine Einigung erzielt.“ Ob weitere Spiele für die Blues vorstellbar seien? „Definitiv nicht.“

Zwar sei das Verhältnis mit Chelsea-Trainer Enzo Maresca „nicht das Beste“, aber: „Wir wollen kein böses Blut, weil Chelsea ihm überhaupt erst ermöglicht hat, europäisches Niveau zu erreichen“.

„Bayern hat auf jeden Fall Priorität“

Kamara zeigte sich zuversichtlich, dass Jackson über die Saison hinaus in München bleiben werde - unabhängig davon, ob die Bedingungen für das Greifen der Kaufplicht erreicht werden. „Wir wollen eine gute Saison mit Bayern haben und schauen danach, was das Beste für ihn ist. Bayern hat auf jeden Fall Priorität.“

Sollte Jackson 40 Spiele über mindestens 45 Minuten für den FC Bayern bestreiten, würde im kommenden Sommer eine Kaufpflicht in Höhe von 65 Millionen Euro greifen. Spiele im DFB-Pokal zählen nicht, zudem verpasst Jackson zum Jahreswechsel mehrere Partien aufgrund seiner Teilnahme am Afrika-Cup für den Senegal. Das Erreichen der Konditionen ist somit nahezu ausgeschlossen – für Kamara kein Problem.

Hoeneß? „Am wichtigsten ist, dass er sich bei Bayern etabliert“

Bezugnehmend auf die Aussagen von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß im SPORT1-Doppelpass, dass Jackson „nie“ die notwendige Anzahl an Spielen erreichen werde, sagte der Berater: „Nicos Ziel ist es nicht, 40 Spiele zu bestreiten. Wenn er bis Dezember 15 Tore schießt, werden sie nicht sagen: ‚Du musst aber 40 Spiele absolvieren‘. Am wichtigsten ist, dass er sich bei Bayern etabliert und weiterentwickelt.“