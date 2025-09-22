FC Bayern: Rummenigge enthüllt Lewandowski-Details

Niklas Senger 22.09.2025 • 22:31 Uhr Karl-Heinz Rummenigge spricht über seine Zeit als Vorstandschef beim FC Bayern München. Dabei enthüllt er auch neue Details im Poker um Robert Lewandowski.

Nach acht erfolgreichen Jahren verließ Robert Lewandowski den FC Bayern München im Sommer 2022 in Richtung des FC Barcelona. Wie der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge nun enthüllte, hätte der Torjäger dem FC Bayern beinahe schon früher den Rücken gekehrt.

Bis zum Champions-League-Sieg 2020 sei Lewandowski jedes Jahr auf Rummenigge zugekommen und habe ihm erklärt, dass er Angebote von anderen Top-Klubs vorliegen habe. Wie Rummenigge dem kicker erklärte, antwortete er damals: „Das ist großartig und ein Beweis dafür, dass wir den richtigen Spieler verpflichtet haben.“

Hielt dieses Versprechen Lewandowski bei Bayern?

Das Ziel von Lewandowski sei zum damaligen Zeitpunkt klar definiert gewesen. Trotz zahlreicher Titel in Deutschland wollte der Pole demnach auch endlich die Champions League gewinnen. Im Gegenzug habe Rummenigge deshalb selbstbewusst zugesagt: „Die kann man aber auch mit dem FC Bayern München gewinnen.“

Durch den 1:0-Sieg im Finale gegen Paris Saint-Germain erfüllte sich dieses Versprechen schließlich im August 2020. „Und an diesem Tag nach dem Spiel sagte ich: ‚Siehst du, Robert, Champions League kann man auch mit dem FC Bayern München gewinnen‘“, erinnerte sich Rummenigge und ergänzte: „Er war sehr glücklich.“

