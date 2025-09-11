Fix! UEFA legt Stadion für Champions-League-Finale 2027 fest

Maximilian Lotz 11.09.2025 • 17:39 Uhr Die UEFA hat die nächsten Austragungsorte für die Endspiele im Europapokal vergeben.

Das Finale der Champions League in der Saison 2026/27 steigt in Madrid. Wie die UEFA am Donnerstag bekannt gab, wird das Endspiel im Metropolitano, der Heimstätte von Atlético Madrid, stattfinden.

Die spanische Hauptstadt erhielt damit den Vorzug vor Baku, die aserbaidschanische Hauptstadt hatte sich ebenfalls um die Ausrichtung beworben.

Finale nach Aus für Mailand neu vergeben

Ursprünglich sollte das Endspiel um den Henkelpott 2027 im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand stattfinden. Doch im vergangenen Sommer entzog der europäische Fußball-Verband der italienischen Großstadt die Ausrichtung.

Der italienische Finalort konnte nicht garantieren, dass das San Siro und die unmittelbare Umgebung „nicht von Renovierungsarbeiten betroffen sein würden“, teilte die UEFA damals mit.

Das 2017 neu eröffnete Estadio Metropolitano ist zum zweiten Mal nach 2019 Austragungsort des Endspiels der Königsklasse. In der vergangenen Saison fand das Finale in München statt.

In dieser Saison geht es am 30. Mai 2026 in der Puskas Arena in Budapest im Finale um den Henkelpott.

Weitere Finalorte stehen fest

Das UEFA-Exekutivkomitee legte in seiner Sitzung am Donnerstag im albanischen Tirana noch weitere Finalorte fest. Das Endspiel um den UEFA-Supercup 2026 zwischen dem Sieger der Königsklasse und dem Europa-League-Sieger wird in Salzburg ausgetragen.