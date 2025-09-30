Newsticker
Jünger waren nur zwei: FC-Bayern-Juwel debütiert in der Champions League

Bayern-Juwel feiert Debüt

Beim Pafos FC wartet auf den FC Bayern eine traumhafte Kulisse in Zypern. Das ist Trainer Vincent Kompany aber herzlich egal. Schließlich will man den vermeintlichen Underdog ernst nehmen.
Beim Pafos FC wartet auf den FC Bayern eine traumhafte Kulisse in Zypern. Das ist Trainer Vincent Kompany aber herzlich egal. Schließlich will man den vermeintlichen Underdog ernst nehmen.
Christopher Mallmann
Bayern-Juwel Lennart Karl wird auf Zypern eingewechselt. Es ist sein Debüt in der Champions League, als drittjüngster Münchener Spieler der Geschichte.

Bayern-Juwel Lennart Karl hat sein Debüt in der Champions League gefeiert.

Der 17-Jährige wurde beim Auswärtsspiel in der Ligaphase gegen den FC Pafos in der zweiten Hälfte für Michael Olise eingewechselt (72.) und erlebte damit seine ersten Minuten in der Königsklasse des Fußballs.

Lennart Karl: Der drittjüngste FC-Bayern-Spieler in der Champions League

Mit genau 17 Jahren, 7 Monaten und 7 Tagen ist Karl der drittjüngste Spieler, den Bayern je in der Königsklasse eingesetzt hat, hinter Paul Wanner (16 Jahre, 9 Monate, 19 Tage) und Mathys Tel (17 Jahre, 4 Monate, 17 Tage).

Karl ist seit dieser Saison Teil des Profi-Kaders von Trainer Vincent Kompany. Der Offensivakteur kommt - inklusive des Spiels am Dienstagabend auf Zypern - auf sieben Pflichtspiel-Einsätze für den Rekordmeister (null Tore und eine Vorlage).

Karl war 2022 aus der Jugend der SV Viktoria Aschaffenburg zur U17 der Bayern gewechselt.

Der deutsche Rekordmeister gewann beim zyprischen Außenseiter nach einer erneut starken Vorstellung souverän mit 5:1 (4:1).

