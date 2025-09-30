Jünger waren nur zwei: FC-Bayern-Juwel debütiert in der Champions League

Christopher Mallmann 30.09.2025 • 22:37 Uhr Bayern-Juwel Lennart Karl wird auf Zypern eingewechselt. Es ist sein Debüt in der Champions League, als drittjüngster Münchener Spieler der Geschichte.

Bayern-Juwel Lennart Karl hat sein Debüt in der Champions League gefeiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 17-Jährige wurde beim Auswärtsspiel in der Ligaphase gegen den FC Pafos in der zweiten Hälfte für Michael Olise eingewechselt (72.) und erlebte damit seine ersten Minuten in der Königsklasse des Fußballs.

Lennart Karl: Der drittjüngste FC-Bayern-Spieler in der Champions League

Mit genau 17 Jahren, 7 Monaten und 7 Tagen ist Karl der drittjüngste Spieler, den Bayern je in der Königsklasse eingesetzt hat, hinter Paul Wanner (16 Jahre, 9 Monate, 19 Tage) und Mathys Tel (17 Jahre, 4 Monate, 17 Tage).

Karl ist seit dieser Saison Teil des Profi-Kaders von Trainer Vincent Kompany. Der Offensivakteur kommt - inklusive des Spiels am Dienstagabend auf Zypern - auf sieben Pflichtspiel-Einsätze für den Rekordmeister (null Tore und eine Vorlage).

{ "placeholderType": "MREC" }