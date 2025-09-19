"Kann es gar nicht richtig fassen": Burkardts Knoten platzt

SID 19.09.2025 • 05:34 Uhr Beim furiosen 5:1 in der Champions League gegen Galatasaray erzielt der Stürmer seine ersten Tore für die SGE. So soll es nun auch weitergehen.

Jonathan Burkardt hielt die Trophäe für den Spieler des Spiels stolz in seinen Händen. "Ich kann es gar nicht richtig fassen gerade", sagte der Matchwinner des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt bei DAZN nach dem berauschenden 5:1 (3:1)-Sieg gegen Galatasaray Istanbul zum Auftakt der Champions League: "Ich bin überglücklich, das tun zu dürfen."

Seine ersten beiden Tore für die SGE, zudem noch ein weiterer Assist - Burkardts Debüt in der Königsklasse hätte kaum besser verlaufen können. Und so hoffen sie nun bei der Eintracht, dass der Knoten beim Neuzugang vom FSV Mainz 05 nach einem etwas holprigen Start am Main endgültig geplatzt ist. "Ich glaube schon, dass es für ihn brutal wichtig ist, dieses erste Tor mal geschossen zu haben", sagte Trainer Dino Toppmöller: "Wir sind total überzeugt von ihm."