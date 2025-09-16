Kompany huldigt toter Ikone: "Wie Thomas Müller für München"

SPORT1 16.09.2025 • 18:02 Uhr Vincent Kompany findet bewegende Worte für die englische Box-Legende Ricky Hatton - und zieht einen Vergleich zu Thomas Müller.

Vincent Kompany hat der verstorbenen englischen Box-Legende Ricky Hatton mit bewegenden Worten gedacht. Der Belgier verglich die Bedeutung des britischen Idols mit der von Bayern-Ikone Thomas Müller.

„Ja, Ricky … es ist so schwer zu erklären”, sagte Kompany auf der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Champions-League-Heimspiel gegen den FC Chelsea (Mittwoch, ab 21 Uhr im Liveticker), als er von einem englischen Journalisten auf Hatton angesprochen wurde. Der Ex-Boxer war im Alter von 46 Jahren überraschend verstorben. Er war heißblütiger Fan von Kompanys Ex-Klub Manchester City.

„Wenn man in Manchester gewesen ist, versteht man, wie groß Ricky war. Für die deutschen Journalisten, um es zu vergleichen: Es ist wie Thomas Müller für München, aber aus einer anderen Sportart“, erklärte Kompany.

„Er hatte Einfluss auf das Leben aller“

Er könne sich „an kein einziges großes Event für Manchester City erinnern, bei dem er nicht entweder ein Teil oder gar das Zentrum war. Ich glaube, dass er von beiden Seiten respektiert wurde, was an diesem Fleck auf der Erde nicht einfach ist.“

Der unerwartete Tod von ManCitys Edelfan sei „natürlich eine niederschmetternde Nachricht“ gewesen.

Kompany hatte Hatton schon Tags zuvor mit einem seltenen Post bei Social Media gewürdigt. „Wir werden dich vermissen“, schrieb er dabei.

„Ich glaube nicht, dass es auch nur ein Mancunian gibt, der nicht den ganzen Tag damit verbracht, darüber zu reden. Bei der Familie anrufen … weil er einen Einfluss auf das Leben aller hatte", meinte der Bayern-Trainer nun noch.