Möller: BVB hat in Turin "gute Chancen"

SID 15.09.2025 • 12:15 Uhr Der frühere BVB-Profi Andreas Möller glaubt an einen erfolgreichen Auftakt der Borussia in der Champions League.

Der frühere Fußball-Weltmeister Andreas Möller traut Borussia Dortmund einen erfolgreichen Auftakt in der Champions League zu.

„Stand heute ist Juventus Turin für mich keine Mannschaft, die alles in Grund und Boden spielt, Borussia Dortmund muss keine Angst haben“, sagte Möller, der in seiner Karriere für beide Teams gespielt hatte, in einem kicker-Interview: „Klar, Juve ist kein einfacher Gegner, aber der BVB hat gute Chancen.“

Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim italienischen Rekordmeister aus Turin erwartet er ein Duell „auf Augenhöhe“. Für den BVB ist es nach den Bundesligaspielen in St. Pauli und Heidenheim sowie gegen Union Berlin die härteste Prüfung der noch jungen Saison.