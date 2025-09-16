Mosdusänderung in der Champions League!

Curdt Blumenthal 16.09.2025 • 17:53 Uhr Modusänderung in der Champions League: Eine erfolgreiche Ligaphase wird künftig noch stärker belohnt.

In der UEFA Champions League kommt es ab dieser Saison zu einer wichtigen Änderung im Turniermodus.

So erhalten die besten Mannschaften aus der Ligaphase ab dem Viertelfinale das Heimrecht im entscheidenden Rückspiel.

Konkret bestreiten die besten vier Mannschaften das Viertelfinalrückspiel zuhause. Die beiden besten Mannschaften haben zudem auch im Halbfinalrückspiel Heimrecht.

Barcelona hatte gegen Modus protestiert

Sollten die Teams mit diesem Sonderrecht schon zuvor in der K.o.-Runde ausscheiden, erhält das Siegerteam das Heimrecht. In der vergangenen Saison wurde das Heimrecht innerhalb der Auslosung bestimmt.

Mannschaften wie der FC Barcelona und der FC Arsenal hatten gegen diese Regeln protestiert, nachdem sie ihre Rückspiele in der Endrunde auswärts austragen mussten.

Der Heimvorteil im Rückspiel entsteht unter anderem auch dadurch, dass das Heimteam bei Verlängerungen 30 Minuten länger im eigenen Stadion spielen darf als der Gegner.