Mosdusänderung in der Champions League!

Champions League>

Modusänderung in der Champions League

Modusänderung in der Champions League: Eine erfolgreiche Ligaphase wird künftig noch stärker belohnt.
Der FC Bayern München trifft in der Liga-Phase der Champions League 2025/26 auf den Pafos FC. Der Verein aus Zypern hat einen krassen Aufstieg hinter sich: Vor zwölf Jahren gab es ihn noch nicht mal. Mittlerweile ist der Klub Meister, Pokalsieger und kickt mit Spielern wie David Luiz in der Königsklasse. Wie geht das?
Curdt Blumenthal
In der UEFA Champions League kommt es ab dieser Saison zu einer wichtigen Änderung im Turniermodus.

So erhalten die besten Mannschaften aus der Ligaphase ab dem Viertelfinale das Heimrecht im entscheidenden Rückspiel.

Konkret bestreiten die besten vier Mannschaften das Viertelfinalrückspiel zuhause. Die beiden besten Mannschaften haben zudem auch im Halbfinalrückspiel Heimrecht.

Barcelona hatte gegen Modus protestiert

Sollten die Teams mit diesem Sonderrecht schon zuvor in der K.o.-Runde ausscheiden, erhält das Siegerteam das Heimrecht. In der vergangenen Saison wurde das Heimrecht innerhalb der Auslosung bestimmt.

Mannschaften wie der FC Barcelona und der FC Arsenal hatten gegen diese Regeln protestiert, nachdem sie ihre Rückspiele in der Endrunde auswärts austragen mussten.

Der Heimvorteil im Rückspiel entsteht unter anderem auch dadurch, dass das Heimteam bei Verlängerungen 30 Minuten länger im eigenen Stadion spielen darf als der Gegner.

Der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen starten ab Dienstag in die neue Champions-League-Saison.

