Neuer Teamkollege lacht über Woltemade-Vorfall!

Philipp Heinemann 18.09.2025 • 09:48 Uhr Nick Woltemade überzeugt seine neuen Teamkollegen bei Newcastle United schon nach wenigen Wochen. Ein bisschen Spott muss er sich aber auch anhören.

Nick Woltemade hat bei Newcastle United schon zu Beginn mächtig Eindruck hinterlassen. Von seinem Teamkollegen Bruno Guimaraes kassierte der deutsche Nationalspieler nun ein großes Lob - und auch ein bisschen Spott.

„Ich mag ihn sehr, er hat mich auch im Training beeindruckt“, meinte der Brasilianer vor dem Spiel der Magpies gegen den FC Barcelona in der Champions League (Donnerstag, 21 Uhr im LIVETICKER).

Newcastle-Star lacht über Woltemade-Vorfall

Woltemade sei aber auch noch sehr jung und „wir haben gesehen, dass er noch nicht an die Geschwindigkeit der Premier League gewöhnt ist. Nach 45 Minuten bekam er Krämpfe“, sagte Guimaraes weiter und fügte lachend hinzu: „Das habe ich noch nie gesehen!“

Woltemade ist für bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum schwerreichen Klub aus England gewechselt. In seinem ersten Spiel in der Liga gelang ihm gleich der Siegtreffer gegen die Wolverhampton Wanderers.

