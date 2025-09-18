Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Neuer Teamkollege lacht über Woltemade-Vorfall!

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Lob und leiser Spott für Woltemade

Nick Woltemade überzeugt seine neuen Teamkollegen bei Newcastle United schon nach wenigen Wochen. Ein bisschen Spott muss er sich aber auch anhören.
Nick Woltemade wurde beim Länderspiel von Deutschland gegen Nordirland ausgepfiffen. Deutsche Fans reagieren auf den Aufreger - die Meinungen sind verschieden.
Philipp Heinemann
Nick Woltemade überzeugt seine neuen Teamkollegen bei Newcastle United schon nach wenigen Wochen. Ein bisschen Spott muss er sich aber auch anhören.

Nick Woltemade hat bei Newcastle United schon zu Beginn mächtig Eindruck hinterlassen. Von seinem Teamkollegen Bruno Guimaraes kassierte der deutsche Nationalspieler nun ein großes Lob - und auch ein bisschen Spott.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich mag ihn sehr, er hat mich auch im Training beeindruckt“, meinte der Brasilianer vor dem Spiel der Magpies gegen den FC Barcelona in der Champions League (Donnerstag, 21 Uhr im LIVETICKER).

Newcastle-Star lacht über Woltemade-Vorfall

Woltemade sei aber auch noch sehr jung und „wir haben gesehen, dass er noch nicht an die Geschwindigkeit der Premier League gewöhnt ist. Nach 45 Minuten bekam er Krämpfe“, sagte Guimaraes weiter und fügte lachend hinzu: „Das habe ich noch nie gesehen!“

Woltemade ist für bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum schwerreichen Klub aus England gewechselt. In seinem ersten Spiel in der Liga gelang ihm gleich der Siegtreffer gegen die Wolverhampton Wanderers.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich bin sehr glücklich, dass er bei seiner Premiere getroffen hat - ein Moment, an den er sich zurückerinnern kann“, sagte Guimaraes.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite