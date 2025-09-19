"Nicht gut genug": Gündogan und Galatasaray bedient

SID 19.09.2025 • 06:19 Uhr In der Champions League geht der Klub aus Istanbul in Frankfurt unter. Der Ex-Nationalspieler glaubt aber weiter an die Chancen seines Teams.

Ilkay Gündogan war nach der bitteren Klatsche bedient. „Wir haben sehr einfache Fehler gemacht“, haderte der ehemalige Fußball-Nationalspieler nach dem 1:5 (1:3) von Galatasaray Istanbul zum Auftakt der Champions League bei Eintracht Frankfurt am DAZN-Mikrofon: „Es war insgesamt nicht gut genug.“

Dabei hatte es zunächst nach einem sehr guten Abend aus türkischer Sicht ausgesehen, früh lagen die Gäste vorne. Doch dann fiel das Spiel des Istanbuler Teams sukzessive auseinander. „Ich glaube, dass wir bis zum 1:1 die klar bessere Mannschaft waren, sogar Chancen hatten, das zweite Tor zu machen“, sagte der 34-Jährige: „Dann haben wir das 1:1 bekommen, und man hat schon auf dem Platz gemerkt, dass die Köpfe runter hingen.“ Das deutliche Ergebnis sei dann „extrem schade“.