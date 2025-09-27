Pafos-Rezept gegen Kane: "Hinkriegen, dass er nicht spielt"

SID 27.09.2025 • 06:19 Uhr Der Kapitän des Königsklassen-Gegners witzelt vor der Riesen-Aufgabe. Ganz ernsthalt hält David Goldar den Engländer aber für "ein Spektakel".

Muss Harry Kane um seine Sicherheit fürchten? Dies deutet zumindest der Kapitän des nächsten Königsklassen-Gegners des FC Bayern an. „Indem wir es hinkriegen, dass er nicht spielt. Ha!“, sagte David Goldar, spanischer Abwehrspieler des zyprischen Überraschungsteams FC Pafos auf die Frage der Süddeutschen Zeitung, wie der krasse Außenseiter denn dem Münchner Stürmerstar beikommen wolle - natürlich mit scherzhaftem Unterton.

{ "placeholderType": "MREC" }

Denn Goldar, der am Dienstag (21 Uhr) mit Pafos den deutschen Meister in der Champions League empfängt, spricht ansonsten in allerhöchsten Tönen vom Engländer. „Wenn wir nur von den reinen Stürmern reden, dann ist das für mich der beste, den es derzeit gibt“, sagte Goldar: „Ich habe ihn mir oft angesehen, es war immer ein einziger Genuss. Seine Bewegungen, wie er die Räume sucht und besetzt, die Schwächen der Gegner findet, oder sein spektakulärer erster Ballkontakt. Er ist ein Spektakel.“

Dass die Bayern, die in der Bundesliga bereits am Freitagabend gegen Werder Bremen (4:0) spielten, nach ihrem „freien“ Wochenende unter Oktoberfest-Nachwirkungen leiden, glaubt Goldar nicht: „Ehrlich gesagt: Wenn ich einen Joshua Kimmich sehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich etwas leistet, was nach einem Mangel an Professionalität riecht. Ich kann ihn mir nicht mal mit so einem Riesenbierglas vorstellen.“

Pafos hat immerhin einen echten Bayern-Schreck in seinen Reihen: Der einstige Weltstar David Luiz, mittlerweile 38 Jahre alt, verteidigt neuerdings an der Seite von Goldar. 2012 brachte der Brasilianer den Münchnern mit dem FC Chelsea im „Finale dahoam“ der Königsklasse eine ganz bittere Niederlage bei.

{ "placeholderType": "MREC" }