Presse nach Gala von Eintracht Frankfurt entsetzt

Franziska Wendler 19.09.2025 • 10:16 Uhr Die türkische Presse ist nach der bitteren Champions-League-Pleite von Galatasaray Istanbul bei Eintracht Frankfurt bedient.

Das so ambitionierte Team von Galatasaray Istanbul um die Deutschen Leroy Sané und Ilkay Gündogan erlebt im ersten Champions-League-Spiel der neuen Saison eine Demontage.

Nach einer 1:0-Führung schenkte Eintracht Frankfurt den Türken fünf Tore ein. Die örtliche Presse ist dementsprechend bedient. SPORT1 zeigte die türkischen Pressestimmen zur Gala-Pleite bei der SGE.

Sözcü: „Galatasaray erlebt in Deutschland einen Albtraum. Obwohl die Gelb-Roten gegen Frankfurt in Führung gingen, verloren sie das Spiel mit 5:1 und starteten enttäuschend in die Königsklasse.“

„Vernichtend geschlagen“

Posta: „Eintracht Frankfurt hat Galatasaray vernichtend geschlagen! Historischer Unterschied in Deutschland.“

Fanatik: „Galatasaray hat einen unglücklichen Start in die Champions League hingelegt. In ihrem ersten Spiel gegen Eintracht Frankfurt gingen die Gelb-Roten in der 8. Minute durch ein Tor von Yunus Akgün in Führung, verloren aber letztendlich mit 5:1. Alle fünf Torschüsse der Bundesliga-Mannschaft gingen ins Tor.“

Cumhuriyet: „Okan Buruk übernimmt nach der schweren Niederlage die Verantwortung! ‚Ich bin derjenige, der das in Ordnung bringen und korrigieren wird!‘“

Königsklasse für Galatasaray „eine Nummer zu groß“

Hurriyet: „Er hat die Ordnung gestört, allein verantwortlich ist Okan Buruk! Galatasaray verliert deutlich. Galatasaray unterliegt in der ersten Woche der Champions League auswärts gegen Eintracht Frankfurt mit 5:1.“

Milliyet: „Die Champions League ist eine Nummer zu groß. Wir sind voller Hoffnung nach Deutschland gereist und völlig am Boden zerstört zurückgekommen. Wir hatten einen völlig unerwarteten Start. Kurz gesagt, Galatasaray hat für seine Fehler einen hohen Preis bezahlt. 36 Minuten lang spielst du großartig. Wenn du etwas aufmerksamer bist, erzielst du zwei Tore. Du gehst mit einem 3:1-Rückstand in die Kabine. Kein Wunder, dass du dich darüber wunderst.“

Türkiye: „Die 16 Spiele andauernde Siegesserie von Galatasaray endete in Deutschland! Sie hatten vergessen, wie es sich anfühlt, zu verlieren.“

Sané „einer der schlechtesten Spieler“

Sabah: „Die Vereinsführung der Gelb-Roten wollte die Spieler mit einer hohen Prämie für das Spiel motivieren. Sie hatte beschlossen, im Falle eines Sieges die Hälfte der 2,1 Millionen Euro von der UEFA an die Spieler zu verteilen, doch dieser Schachzug ging nicht auf.“