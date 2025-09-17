PSG-Fans sorgen mit homophoben Gesängen für Eklat

SID 17.09.2025 • 23:45 Uhr Beim Champions-League-Spiel gegen Bergamo stimmen Pariser Ultras Gesänge in Richtung des Erzrivalen Olympique Marseille an.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat seinen Auftakt in die Champions League zwar mit 4:0 (2:0) gegen Atalanta Bergamo gewonnen, die Partie im Parc des Princes wurde aber von homophoben Gesängen überschattet.

Zuschauer auf der Tribüne Boulogne stimmten am Mittwochabend einen hasserfüllten Liedtext an, der von den Ultras in der Kurve Auteuil lautstark aufgegriffen und mit explizit homophoben Passagen gegen den Ligarivalen Olympique Marseille fortgeführt wurde.

Schon in der vergangenen Saison hatte die französische Profifußballliga (LFP) den Hauptstadtklub für ähnliche Vorfälle bestraft und die Ultra-Tribüne Auteuil für ein Spiel geschlossen.