Ricken warnt: Juve "mit die größte Herausforderung" Europas

SID 15.09.2025 • 19:25 Uhr Borussia Dortmund startet ins Abenteuer Champions League - und freut sich auf den Auftakt beim italienischen Rekordmeister.

Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat vor dem Champions-League-Auftaktgegner Juventus Turin gewarnt. Der italienische Rekordmeister sei „mit die größte Herausforderung im europäischen Fußball“, sagte Ricken vor dem Spiel am Dienstag (21.00 Uhr) in Turin.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Duell Dortmund gegen Turin sei „ein Klassiker aus den 90er-Jahren. Das waren magische Nächte, dementsprechend freuen wir uns“.

Bei einem dieser Klassiker hatte Ricken im Königsklassenfinale 1997 eine Hauptrolle, als er Sekunden nach seiner Einwechslung das 3:1 erzielte. „Es ist 28 Jahre her, aber natürlich verbindet man das Tor mit mir. Es gibt viele Italiener, die mich deswegen nicht mögen. Aber tatsächlich auch viele, die mich für dieses Tor feiern“, sagte Ricken: „Ich habe vielleicht schönere Tore geschossen, aber natürlich im Champions-League-Finale, da sind Bilder bei mir, aber auch bei jedem Fan im Kopf, die man das Leben lang nicht vergessen wird.“

BVB will „möglichst schnell viele Punkte“ sammeln

Ricken hob die gute Bilanz der Dortmunder in der Champions League hervor und formulierte ambitionierte Ziele. „Erst einmal geht es darum, jetzt möglichst schnell viele Punkte zu sammeln, damit wir klar ins Achtelfinale kommen. Ob es über die Zwischenphase gelingt oder direkt, sei mal dahingestellt“, meinte er: „Wir haben in den letzten 13 Jahren sechsmal das Viertelfinale geschafft, standen zweimal im Finale. Und wenn wir erstmal im Achtelfinale sind, hat die Vergangenheit gezeigt, dass wir nichts mehr ausschließen müssen.“

{ "placeholderType": "MREC" }