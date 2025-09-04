Tottenham ohne Tel in der Champions League

SID 04.09.2025 • 10:50 Uhr Der 35-Millionen-Neuzugang von Bayern München wird nicht ins Königsklassen-Aufgebot berufen. Eine Resthoffnung bleibt.

Bittere Nachricht für Mathys Tel: Der ehemalige Stürmer von Bayern München ist von seinem neuen Klub Tottenham Hotspur nicht in das Aufgebot für die Ligaphase der Champions League berufen worden. Insgesamt musste Teammanager Thomas Frank gleich sechs Spieler streichen, der ehemalige Leipziger Xavi Simons und der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani (Leihe von Paris Saint-Germain) stehen dagegen im 23-Mann-Kader der Engländer.

Tel, der nach seiner halbjährigen Leihe im Sommer für rund 35 Millionen Euro fest vom deutschen Rekordmeister auf die Insel gewechselt war, wird damit auch die Duelle gegen Borussia Dortmund und in Frankfurt (beide im Januar) verpassen. Sollte der Sprung unter die besten 24 Mannschaften und damit in die K.o.-Runde gelingen, können die Spurs bis zu drei Spieler austauschen - Tel hat demnach bis Februar Zeit, sich zu empfehlen.