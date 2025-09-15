Kein Populismus: So sieht Hummels seine neue Rolle

SID 15.09.2025 • 05:34 Uhr Der Ex-Nationalspieler will in seiner neuen Rolle bei Prime Video kritisch, aber nicht populistisch sein.

Mats Hummels, Weltmeister von 2014, will sich in seiner neuen Rolle als TV-Experte „ein bisschen in der Wortwahl zurückhalten, vor allem bei ehemaligen Mitspielern“, sagte der 36-Jährige vor dem Start der neuen Champions-League-Saison.

Ex-Nationalspieler Hummels, der am Ende der vergangenen Saison seine beeindruckende Karriere beendet hatte, wird künftig als Experte bei Prime Video arbeiten. Er werde „natürlich meine Aufgabe erfüllen und kritisch sein, aber schon schauen, dass das alles in einem angemessenen Rahmen ist“.

Hummels: „Kenne Spielerseite sehr gut“