Überraschende Statistik: FC Bayern nur Mittelmaß?

Luca Utz 11.09.2025 • 10:24 Uhr Wer gewinnt die Champions League in dieser Saison? Geht es nach einem Supercomputer, stehen die Titelchancen für den FC Bayern nicht besonders gut.

Wie stehen die Chancen für den FC Bayern in der neuen Champions-League-Saison? Laut dem Opta-Supercomputer gehören die Münchner nicht zum engen Favoritenkreis: Mit einer Siegeswahrscheinlichkeit von knapp über vier Prozent liegt der deutsche Rekordmeister nur auf dem achten Platz.

Der Supercomputer hat den gesamten Wettbewerb 10.000-mal simuliert, um Vorhersagen darüber treffen zu können, mit welcher Wahrscheinlichkeit Teams eine jeweilige Position im Turnier belegen.

Das Modell schätzt auf Basis der historischen und aktuellen Mannschaftsleistung die Wahrscheinlichkeit jedes Spielergebnisses. Durch die Analyse der Ergebnisse jeder Simulation erkennt es, wie oft Mannschaften welchen Tabellenplatz oder welche Runde erreicht haben. Daraus wird eine endgültige Prognose erstellt.

Bayern kein Favorit - BVB und Leverkusen unter einem Prozent

Für den FC Bayern fällt die Prognose nicht besonders positiv aus. Die Erfolgschancen werden wegen einer ungünstigen Auslosung verhältnismäßig niedrig eingestuft.

Die acht Gegner in der Ligaphase (Chelsea, PSG, Arsenal, Eindhoven, Brügge, Sporting, Saint-Gilloise, Paphos) gelten aufgrund ihres Opta-Power-Ratings in Summe als das härteste Programm. Mit 4,3 Prozent dürfen sich die Münchner eher Außenseiterchancen auf den CL-Titel ausrechnen. Auch ein Finaleinzug liegt nur bei 9,7 Prozent.

Aus der Bundesliga schaffen es Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen ebenfalls in die Top 20 des Rankings. Beiden schreibt der Computer jedoch nur minimale Titelchancen zu.

Der BVB weist eine Siegeswahrscheinlichkeit von 0,9 Prozent auf, die Werkself 0,7 Prozent.

Liverpool als Champions-League-Favorit

Favorit auf den Titel ist laut Computer der FC Liverpool (20,4 Prozent) - trotz des Ausscheidens im Achtelfinale in der Vorsaison.

