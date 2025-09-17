"Unglaublich!" BVB-Wahnsinn reißt ganz Europa mit - die Pressestimmen

SPORT1 17.09.2025 • 08:27 Uhr Das denkwürdige 4:4 zwischen Juventus Turin und Borussia Dortmund begeistert die internationalen Medien. SPORT1 hat die Pressestimmen.

Denkwürdiger Abend in der Champions League. Juventus Turin und Borussia Dortmund haben sich in ihrem ersten Spiel der neuen Saison mit einem spektakulären 4:4-Unentschieden getrennt.

Nach einem 0:0 zur Pause mutierte die zweite Halbzeit zu einem wahren Schützenfest. Bitter für den BVB: Noch in der 90. Minute hatte das Team von Trainer Niko Kovac mit 4:2 geführt.

Die internationalen Gazetten zeigten sich von der Partie mitgerissen. SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen:

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Verrücktes Juve, Juve stirbt nie! Zwei Tore nach der 90. Minute, ein 4:4 gegen Dortmund. Vlahovic überragt mit zwei Toren und einem Assist und rettet Tudor. Ein verrücktes Spiel, in dem alles in der zweiten Halbzeit passierte.“

Tuttosport: „Der Engländer gegen die Deutschen! Juve – Dortmund 4:4, Yildiz wie Del Piero und Doppelpack Vlahovic, aber es ist Lloyd Kelly, der Tudor rettet. Ein Spiel mit zwei Gesichtern. Eine Achterbahnfahrt, bei der die Bianconeri bis zum letzten Atemzug einem Spiel hinterherjagten, das den Deutschen geschenkt wurde."

Corriere della Sera: "Bis zum Schluss, ganz nach dem Motto des Hauses („Fino alla fine“ ist Leitspruch von Juventus, d. Red.). Juve, nur einen Schritt vom Abgrund entfernt, rettet sich erneut. Gerettet durch die Heldentaten seiner Champions: vor allem durch den verstoßenen Serben."

Rai: „4:4 in der 96. Minute! Ein Spiel, das die Herzen höher schlagen lässt. Spektakulärer Auftakt für die Bianconeri, die sich in der Nachspielzeit retten konnten.“

La Stampa: "Unglaubliche Aufholjagd nach der 90. Minute. Die Bianconeri geben auch bei einem Rückstand von zwei Toren nicht auf."

Corriere dello Sport: „Juve zum Verrücktwerden! Wahnsinns-4:4 in der Champions League gegen Borussia Dortmund. Vlahovic mit einem unglaublichen Doppelpack! Juventus stirbt nie. Nach dem spektakulären Sieg im Derby d’Italia ist das Stadion erneut Schauplatz unvorstellbarer Szenarien.“

Eurosport.it: „4:3 in der Liga, 4:4 in der Champions League. Igor Tudors Juventus ist zu einem Juventus für besonders starke Herzen geworden. Nach der endlosen Aufregung des Spitzenspiels gegen Inter ist das Europa-Debüt gegen Borussia Dortmund der pure Fußballwahnsinn.“

SPANIEN

Marca: „Die Champions League ist ein wahrer Wahnsinn! Es sah alles danach aus, als würde Borussia Dortmund Turin stürmen. Doch als alles verloren schien, retteten Kenan Yildiz und Dusan Vlahovic ein wahnsinniges Unentschieden, das der Ernsthaftigkeit dieses Wettbewerbs nicht gerecht wurde.“

AS: "Tödlicher Vlahovic, verrücktes Spiel in Turin! Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit entwickelte sich das Spiel zu einem Hin und Her, das mit einem 4:4 endete und deutlich machte, wie unverzichtbar Vlahovic für Juventus ist."

Mundo Deportivo: „4:4! Juventus und Dortmund liefern sich einen brutalen Schlagabtausch. In einem völlig unlogischen und chaotischen Spiel verhinderte der eingewechselte Vlahovic mit zwei Toren und einer Vorlage die Niederlage seiner Mannschaft, die in der Nachspielzeit noch mit 2:4 zurücklag.“

ENGLAND

Sun: „Die Fußballfans wurden absolut staunend zurückgelassen über das unglaubliche Geschehen, das sich in Turin zugetragen hat.“

Guardian: „Juventus schockt Dortmund mit einem späten Doppelschlag in einem 4:4-Epos.“

BBC: „Der Engländer Lloyd Kelly schießt in der 6. Minute der Nachspielzeit das Ausgleichstor und rettet Juventus nach eine mitreißenden Acht-Tore-Halbzeit [...] Es kam immer noch eine Wendung mehr um die Ecke.“

FRANKREICH

L’Équipe: „Juventus lag in der 90. Minute mit zwei Toren zurück und holte nach einem verrückten Spiel gegen Borussia Dortmund ein Unentschieden.“

SCHWEIZ