"Zu viele Fehler": Flick sieht Verbesserungspotenzial bei Barca

SID 19.09.2025 • 07:09 Uhr Hansi Flick findet nach dem Barca-Sieg lobende Worte - gerade für Marcus Rashford. Allerdings sieht er auch noch Verbesserungspotenzial.

Hansi Flick war trotz des 2:1-Auftaktsieges in der Champions League bei Newcastle United nicht ganz zufrieden. „Wir kontrollieren das Spiel, aber wir machen immer noch zu viele Fehler. Manchmal müssen wir ernster spielen. Daran müssen wir arbeiten“, sagte er. Sein FC Barcelona hatte lange souverän mit zwei Toren geführt, durch Anthony Gordons Anschlusstreffer in der 90. Minute wurde es aber nochmal spannend. Der eingewechselte Nationalstürmer Nick Woltemade hatte diesen bei seinem Debüt in der Königsklasse eingeleitet.

Begeistert zeigte sich Flick vor allem von Doppelpacker Marcus Rashford. Von der starken Leistung des Briten sei er „nicht überrascht. Er ist ein fantastischer Spieler, sehr talentiert, seine Technik ist unglaublich, genauso wie sein Abschluss“, führte der 60-Jährige aus.