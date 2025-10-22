Newsticker
4,8 pro Spiel: 21. Oktober erneut ein torreicher CL-Tag

Historischer CL-Abend

Mehr Treffer pro Spiel hatte es an einem Tag nur 2014 gegeben - ebenfalls an einem 21. Oktober.
Bayer Leverkusen geht in der Königsklasse gegen PSG völlig unter. Simon Rolfes zeigt sich verzweifelt und ratlos.
SID
Ein 2:7 in Leverkusen, ein 6:2 in Eindhoven, ein 6:1 in Barcelona: Die Champions League präsentierte sich am Dienstag in einer seltenen Torlaune, die an einem Tag nur 2014 noch größere Ausmaße angenommen hatte - kurioserweise ebenfalls an einem 21. Oktober. Diesmal fielen im Schnitt 4,8 Tore pro Begegnung (43 in neun Spielen), vor elf Jahren waren es laut dem Datenanbieter Opta sogar 5,0 (40 in acht Partien). Damals hatte unter anderem Bayern München 7:1 bei der AS Rom gewonnen.

Auch in absoluten Zahlen wurden die 43 Tore nur einmal übertroffen - wenig überraschend am letztem Spieltag der vergangenen Saison, als alle 18 Spiele der neuen Ligaphase zeitgleich ausgetragen worden waren. Damals fielen 64 Tore, im Schnitt waren dies 3,5 pro Spiel.

