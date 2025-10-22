4,8 pro Spiel: 21. Oktober erneut ein torreicher CL-Tag

Mehr Treffer pro Spiel hatte es an einem Tag nur 2014 gegeben - ebenfalls an einem 21. Oktober.

Ein 2:7 in Leverkusen, ein 6:2 in Eindhoven, ein 6:1 in Barcelona: Die Champions League präsentierte sich am Dienstag in einer seltenen Torlaune, die an einem Tag nur 2014 noch größere Ausmaße angenommen hatte - kurioserweise ebenfalls an einem 21. Oktober. Diesmal fielen im Schnitt 4,8 Tore pro Begegnung (43 in neun Spielen), vor elf Jahren waren es laut dem Datenanbieter Opta sogar 5,0 (40 in acht Partien). Damals hatte unter anderem Bayern München 7:1 bei der AS Rom gewonnen.