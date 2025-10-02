Babbel im Fantalk: "Das haben Nagelsmann und Tuchel nicht verstanden!"

Martin Hoffmann 02.10.2025 • 10:18 Uhr Der frühere Meister-Verteidiger Markus Babbel lobt im Fantalk auf SPORT1 Bayern-Coach Vincent Kompany - und erklärt, warum er für den Rekordmeister die bessere Wahl ist als seine prominenten Vorgänger.

Der frühere Meister-Verteidiger Markus Babbel ist mehr und mehr der Überzeugung, dass dem FC Bayern mit Vincent Kompany ein echter Glücksgriff gelungen ist.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er hat es geschafft, den Verein zu beruhigen“, befand der TV-Experte am Mittwoch bei einem Auftritt im Fantalk auf SPORT1. Kompany strahle „eine brutale Ruhe aus“, lobte Babbel den Belgier, dies komme dem ganzen Klub zugute.

Babbel: Kompany hat Nagelsmann und Tuchel etwas voraus

„Nach Thomas Tuchel war der Verein schon sehr hektisch, er war keine Einheit mehr, es war ein brutaler Aufruhr da“, erklärte Babbel in Bezug auf Kompanys Vorgänger. Dies habe sich unter Kompany völlig geändert, womit der Coach auch „die Mannschaft beruhigt“ hätte, so der Europameister von 1996.

Babbel schätzt an Kompany besonders „seine Ausstrahlung, die Art, wie er kommuniziert: Er stellt nicht sich in den Mittelpunkt, sondern immer die Mannschaft. Das hatte Julian Nagelsmann nicht verstanden. Das hatte auch Thomas Tuchel nicht verstanden.“

{ "placeholderType": "MREC" }

FC Bayern blickt auf Traumstart zurück

Aus Babbels Sicht kommt Kompany bei diesem Thema die eigene Vergangenheit als Spieler auf Top-Niveau zugute: „Er weiß, wie man bei einer großen Mannschaft agiert als Trainer. Er hatte selbst große Trainer. Er weiß, dass die Mannschaft die Spiele gewinnt.“

Kompany mache seine Kernarbeit als Coach, führte Babbel weiter aus, „er stellt sich selbst aber nie in den Vordergrund. Das hat der Mannschaft extrem gutgetan. Darüber hinaus hat er es auch geschafft, die Spieler wieder dorthin zu stellen, wo sie am stärksten sind.“