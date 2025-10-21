Newsticker
Champions League>

Barca schießt sich für den Clásico warm

Gnadenlos: Barca zerlegt Piräus

Das Team von Hansi Flick gewinnt mit Glanz gegen Olympiakos Piräus. Fermín López trifft vor dem Topspiel gegen Real dreimal.
Brachte Barca in Führung: Fermin Lopez (r.)
Brachte Barca in Führung: Fermin Lopez (r.)
© AFP/SID/MANAURE QUINTERO
SID
Der FC Barcelona hat sich in der Champions League für den Clásico gegen Real Madrid schon einmal warm geschossen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gewann am dritten Ligaspieltag gegen Olympiakos Piräus hochverdient mit 6:1 (2:0) und landete den zweiten Sieg.

Barca hatte zuletzt in der Königsklasse gegen Titelverteidiger Paris Saint Germain mit 1:2 verloren. Am Sonntag sind die Katalanen im mit Spannung erwarteten La-Liga-Topspiel beim Spitzenreiter Real gefordert.

Dem 22 Jahre alten Fermín López gelangen beim Schützenfest gleich drei Treffer (7., 38. und 76.). Jungstar Lamine Yamal (68.) per Foulelfmeter nach Videobeweis und Marcus Rashford (74. und 79.) erzielten die weiteren Tore für Barca.

Mit seinen drei Toren wurde López zum ersten Spanier der Vereinsgeschichte, der in der Champions League für Barcelona dreimal traf.

Entspannter Flick gelobt Besserung

Olympiakos war zwischenzeitlich durch Ayoub El Kaabi per Handelfmeter nach Videobeweis (53.) zum Anschluss gekommen. Die Griechen spielten ab der 57. Minute allerdings in Unterzahl: Santiago Hezze sah Gelb-Rot.

Flick blieb diesmal entspannt an der Seitenlinie. Nach seinem Platzverweis und dem emotionalen Ausbruch am vergangenen Wochenende hatte der frühere Bundestrainer Besserung gelobt. „Ich mag es nicht, wenn ich mich so im Fernsehen sehe, und ich möchte nicht, dass meine Enkel ihren Großvater so sehen“, hatte Flick vor der Partie gegen Piräus gesagt.

Im zweiten frühen Spiel der Champions League verpasste Qairat Almaty gegen Pafos FC beim 0:0 seinen ersten Erfolg. Dabei spielten die Kasachen fast das gesamte Spiel in Überzahl. Joao Correira hatte bereits in der vierten Minute nach grobem Foulspiel die Rote Karte gesehen.

