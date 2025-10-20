Brandt macht Kovac Freude: "Ich strahle wie ein Reaktor"

SID 20.10.2025 • 20:24 Uhr "Jule ist ein toller Spieler und ein toller Mensch", sagt der bestens gelaunte BVB-Trainer Niko Kovac vor dem Champions-League-Duell in Kopenhagen.

Trainer Niko Kovac von Borussia Dortmund hat die zuletzt guten Leistungen von Julian Brandt mit Verzücken zur Kenntnis genommen.

„Ich strahle wie ein Reaktor, ich freue mich. Ihr seht, der Jule ist ein toller Spieler und ein toller Mensch“, sagte der bestens gelaunte Kovac vor dem Champions-League-Duell beim FC Kopenhagen.

Brandt „auf Sicht sicherlich“ wieder von Beginn an

Brandt hatte jüngst in der Bundesliga beim FSV Mainz 05 (2:0) und bei Bayern München (1:2) getroffen. Nun könnte er am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) beim dänischen Meister auflaufen.

„Jule hatte durch seine Handverletzung ein wenig Probleme“, zudem hätten es die anderen Dortmunder Offensivspieler in einer erfolgreichen Phase des BVB „gut gemacht“, betonte Kovac. Da sei es „schwierig“ gewesen, Wechsel vorzunehmen.