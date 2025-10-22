Reisestrapazen: Hartes Programm für den BVB

SID 22.10.2025 • 05:34 Uhr Dem BVB stehen anstrengende Wochen bevor. Ein Auswärtsspiel folgt auf das nächste.

Borussia Dortmund macht einen kurzen Abstecher ins eigene Stadion, dann geht die Reise durch Deutschland und Europa weiter. „Wir haben in diesem Zyklus von sieben Spielen sechs auswärts“, sagte Trainer Niko Kovac nach dem 4:2 (1:1) in der Champions League beim dänischen Meister FC Kopenhagen: „Jetzt kommen wir endlich mal nach Hause.“

Am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) empfängt der BVB daheim den 1. FC Köln - nach dem 1:2 bei Bayern München und dem Sieg in Kopenhagen. Danach sind die Dortmunder wieder unterwegs: Über Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal über den FC Augsburg in der Bundesliga zu Manchester City in der Königsklasse, dann zum Abschluss der sieben Spiele in 22 Tagen zum Hamburger SV.

Reisestrapazen beim BVB