Die Champions League startet ab 2027 mit einem Eröffnungsspiel des Titelverteidigers. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) beschloss, dass die übernächste Spielzeit in der Königsklasse mit einem einzigen Spiel am Dienstag beginnt: Der Sieger der Vorsaison bestreitet ein Heimspiel. Alle anderen Klubs beginnen erst am Mittwoch und Donnerstag. Das teilte die UEFA am Montag mit.
Paris Saint-Germain mit dem Henkelpott
