Champions League: Deutsches TV-Novum bei Bayern-Spiel

SPORT1 30.10.2025 • 09:37 Uhr Beim kommenden Champions-League-Spiel des FC Bayern können die TV-Zuschauer auf so viele Daten zurückgreifen, wie nie zuvor.

Wenn der FC Bayern am kommenden Dienstag in der Champions League auf Paris Saint-Germain trifft, dann erwartet die TV-Zuschauer eine ganz besondere Neuerung. Prime Video führt bei seiner Übertragung erstmals das neue Tool „Prime Vision“ ein, mit dem Fans Zugriff auf zahlreiche Echtzeit-Daten und visuelle Hilfsmittel erhalten.

Dazu gehört unter anderem die Anzeige des Namen des ballführenden Spielers, ähnlich wie in einem Videospiel. Auch die Sprunghöhe bei einem Kopfball oder die Geschwindigkeit eines Torschusses sowie Lauf- und Sprinttempo der Akteure auf dem Rasen werden sichtbar gemacht.

Zudem werden die besten Anspieloptionen des Ballführenden von einem Algorithmus berechnet und in der Übertragung farblich hervorgehoben. Passdistanzen werden ebenfalls visualisiert.

Deutsche TV-Revolution: Zahlreiche Daten in Echtzeit

Des Weiteren kann bei Toren genau nachvollzogen werden, wo der Ball eingeschlagen ist und welche Bereiche des Schussfelds verdeckt waren. Bei Torwart-Paraden wird außerdem berechnet, wie groß die Möglichkeit war, den Ball zu halten.

Eine Übersichtsgrafik zeigt in Echtzeit an, wo sich die 22 Spieler auf dem Platz befinden und wie sich die Formationen der Teams verändern. Der sogenannte „Momentum“-Wert gibt zusätzlich Aufschluss darüber, welche Mannschaft gerade eher am Drücker ist.