Traumtor in der Champions League! "Wie ein Gemälde"

Federico Gatti von Juventus Turin ist in der Champions League ein unglaubliches Tor gelungen!
„Ein Fallrückzieher wie ein Gemälde“
Der italienische Verteidiger traf gegen den FC Villarreal sehenswert per Fallrückzieher zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (49.). Die Partie endete letzten Endes mit 2:2.
Champions League: Ex-Schalker leitet Traumtor ein
In der 49. Minute landete ein Einwurf vom Ex-Schalker Weston McKennie bei Lloyd Kelly, der den Ball zu Gatti weiterleitete.
Der 27-Jährige stieg in die Luft und knallte den Ball per Fallrückzieher aus zehn Metern ins Tor.
Villarreal-Keeper Arnau Tenas war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern.
DAZN-Kommentator aus dem Häuschen
„Ein Fallrückzieher wie ein Gemälde“, rief DAZN-Kommentator Carsten Fuß euphorisch in sein Mikrofon.
Auch die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport schrieb von einem „spektakulärem“ Treffer.
„Unglaublicher Fallrückzieher des Juventus-Verteidigers, der Tenas mit einer unglaublichen technischen Geste bezwang und die Abwehr der Spanier buchstäblich einschlief“, titelte die Zeitung La Stampa.
Kurz darauf traf Francisco Conceicao zum 2:1 für Juventus (56.). Georges Mikautadze hatte Villarreal im ersten Durchgang in Führung gebracht (18.). In der Schlussphase traf Renato Veiga zum 2:2-Endstand (90.).