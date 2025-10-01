Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Traumtor in der Champions League! "Wie ein Gemälde"

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

„Ein Fallrückzieher wie ein Gemälde“

Ein kunstvolles Tor von Federico Gatti in der Champions League verzückt den TV-Kommentator. Auch die italienische Presse schwärmt.
Federico Gatti traf per Fallrückzieher zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich
Federico Gatti traf per Fallrückzieher zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich
© IMAGO/NurPhoto
Julius Schamburg
Ein kunstvolles Tor von Federico Gatti in der Champions League verzückt den TV-Kommentator. Auch die italienische Presse schwärmt.

Federico Gatti von Juventus Turin ist in der Champions League ein unglaubliches Tor gelungen!

{ "placeholderType": "MREC" }

Der italienische Verteidiger traf gegen den FC Villarreal sehenswert per Fallrückzieher zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (49.). Die Partie endete letzten Endes mit 2:2.

Champions League: Ex-Schalker leitet Traumtor ein

In der 49. Minute landete ein Einwurf vom Ex-Schalker Weston McKennie bei Lloyd Kelly, der den Ball zu Gatti weiterleitete.

Der 27-Jährige stieg in die Luft und knallte den Ball per Fallrückzieher aus zehn Metern ins Tor.

{ "placeholderType": "MREC" }

Villarreal-Keeper Arnau Tenas war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern.

DAZN-Kommentator aus dem Häuschen

„Ein Fallrückzieher wie ein Gemälde“, rief DAZN-Kommentator Carsten Fuß euphorisch in sein Mikrofon.

Auch die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport schrieb von einem „spektakulärem“ Treffer.

„Unglaublicher Fallrückzieher des Juventus-Verteidigers, der Tenas mit einer unglaublichen technischen Geste bezwang und die Abwehr der Spanier buchstäblich einschlief“, titelte die Zeitung La Stampa.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kurz darauf traf Francisco Conceicao zum 2:1 für Juventus (56.). Georges Mikautadze hatte Villarreal im ersten Durchgang in Führung gebracht (18.). In der Schlussphase traf Renato Veiga zum 2:2-Endstand (90.).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite