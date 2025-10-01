Traumtor in der Champions League! "Wie ein Gemälde"

Julius Schamburg 01.10.2025 • 22:31 Uhr Ein kunstvolles Tor von Federico Gatti in der Champions League verzückt den TV-Kommentator. Auch die italienische Presse schwärmt.

Federico Gatti von Juventus Turin ist in der Champions League ein unglaubliches Tor gelungen!

{ "placeholderType": "MREC" }

Der italienische Verteidiger traf gegen den FC Villarreal sehenswert per Fallrückzieher zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (49.). Die Partie endete letzten Endes mit 2:2.

Champions League: Ex-Schalker leitet Traumtor ein

In der 49. Minute landete ein Einwurf vom Ex-Schalker Weston McKennie bei Lloyd Kelly, der den Ball zu Gatti weiterleitete.

Der 27-Jährige stieg in die Luft und knallte den Ball per Fallrückzieher aus zehn Metern ins Tor.

{ "placeholderType": "MREC" }

Villarreal-Keeper Arnau Tenas war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern.

DAZN-Kommentator aus dem Häuschen

„Ein Fallrückzieher wie ein Gemälde“, rief DAZN-Kommentator Carsten Fuß euphorisch in sein Mikrofon.

Auch die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport schrieb von einem „spektakulärem“ Treffer.

„Unglaublicher Fallrückzieher des Juventus-Verteidigers, der Tenas mit einer unglaublichen technischen Geste bezwang und die Abwehr der Spanier buchstäblich einschlief“, titelte die Zeitung La Stampa.

{ "placeholderType": "MREC" }