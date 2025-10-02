Champions League: "Ein Schlag, der bei Barca nachhallen wird"

Niklas Senger 02.10.2025 • 12:47 Uhr Der FC Barcelona verliert in letzter Minute gegen Paris Saint-Germain. Das Spiel lässt bereits deutliche Kritik an der Spielweise der Mannschaft von Hansi Flick aufkommen. SPORT1 zeigt internationale Pressestimmen im Überblick.

Es war ein später Knockout, der dem FC Barcelona noch lange in den Knochen stecken dürfte. Seit achteinhalb Jahren warten die Katalanen auf einen Heimsieg gegen Paris Saint-Germain. Nach dem späten Treffer am Mittwochabend wird dieser auch weiterhin auf sich warten lassen.

In der 90. Minute schockte Goncalo Ramos die Spanier und erzielte den Siegtreffer zum 2:1 für PSG in der Champions League. Die internationale Presse zerlegt den Auftritt von Barcelona, das mit großen Erwartungen in die Partie gegangen war.

„Eine enorme defensive Schwäche“, großer „Spielraum für Verbesserungen“ oder „mangelnde Effektivität“ - die Kritik an der Mannschaft von Hansi Flick wächst. SPORT1 zeigt internationale Pressestimmen im Überblick:

FRANKREICH

Le Parisien: „Überwältigend, PSG gewann wie ein Champion und erteilte Barca eine Lektion. Das beste Team der Welt ist immer noch das beste Team.“

L’Équipe: „Ein wahrer Europameister. Die Geschichte ist uralt, besonders wenn es um den FC Barcelona geht. Das Team von Hansi Flick, zu Saisonbeginn noch inkonstant, zeigt vor allem eine enorme defensive Schwäche. Es entsteht der Eindruck einer geteilten Mannschaft, ein Gefühl, das schon unter Xavi Hernández vor zwei Jahren und bei vielen anderen Barca-Teams in den letzten Jahren wahrnehmbar war.“

SPANIEN

Marca: „Ein Realitätscheck für Barca.“

„Es war eine unerwartete Niederlage. Barcelona empfing PSG voller Hoffnung und mit der Idee, mit einem Sieg gegen den amtierenden Champions ein Ausrufezeichen zu setzen. Auch der Lauf in LaLiga stützte diese Theorie. Aber die Realität der Champions League ist oft sehr hart, und an diesem Mittwoch ist Barcelona abgestürzt.“

„Barcelona wollte sich als klarer Favorit für den Turniersieg präsentieren. Stattdessen ist genau das Gegenteil eingetreten. Dieses Spiel zeigt Barcelona, dass es noch einen großen Spielraum für Verbesserungen gibt – eine Verbesserung, die unerlässlich ist, wenn man wirklich Anspruch auf den Titel erheben will.“

AS: „PSG-Meisterklasse.“

„Ferran brachte Barca in Führung, doch die französische Mannschaft war wie ein Donnerschlag.“

„Die physische Stärke von Paris Saint-Germain setzte sich gegen ein Barcelona durch, das unermesslich zu leiden begann angesichts eines PSG, das Blut witterte und den Blaugrana an die Gurgel ging.“

Mundo Deportivo: „Flicks Barca stolpert immer wieder über den gleichen Stein und es gibt bereits mehrere Beispiele.“

Sport: „Europa verzeiht nicht, und klare Chancen muss man nutzen, um späteres Bedauern zu vermeiden. Barca litt unter mangelnder Effektivität in entscheidenden Momenten: Es gab nur wenige Gelegenheiten, bei denen die Katalanen gefährlich vor Chevaliers Tor auftauchten, doch diese waren entscheidend, um den Spielstand zu verändern.“

ENGLAND

The Guardian: „Nach dem 26. Schuss des Abends brach Barca zusammen.“

The Times: „PSG überstrahlt Rashford und Lamine. Die Vorstellung glänzte mit technischer Exzellenz und Kühnheit. Ein durch Ausfälle geschwächtes PSG war in der Lage, den unerbittlichen Rashford und den unvergleichlichen Lamine in den Schatten zu stellen.“

USA

The Athletic: „Das Spiel hat die Verwundbarkeit von Barca gezeigt. Barcas Offensive schadet ihnen am Ende und sie haben die Punkte auf schmerzhafte Weise gegen PSG verloren, als die Mannschaft von Luis Enrique ihre gefährliche Herangehensweise ausnutzte. Dieses Spiel hat auch ihre defensiven Schwachstellen gezeigt."

ESPN: „PSG besiegt ein Barcelona ohne Benzin.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Luis Enrique lächelt. Die Blaugrana hätten gewinnen können, aber ihre notorischen Defensivfehler verurteilten sie zu ihrer ersten Niederlage der Saison.“

PORTUGAL

A Bola: „Tänze, Dribblings und am Ende Goncalo Ramos.“

BELGIEN