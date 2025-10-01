Newsticker
Champions League: Galatasaray verhöhnt Liverpool

Galatasaray verhöhnt Liverpool

Galatasaray Istanbul feiert einen überraschenden Sieg gegen den FC Liverpool - und stichelt im Anschluss via Social Media.
Galatasary Istanbul feierte nach dem Sieg ausgelassen
Galatasary Istanbul feierte nach dem Sieg ausgelassen
© IMAGO/Seskim Photo TR
SPORT1
Galatasaray Istanbul feiert einen überraschenden Sieg gegen den FC Liverpool - und stichelt im Anschluss via Social Media.

Am zweiten Spieltag der Ligaphase in der Champions League gelang Galatasaray Istanbul ein durchaus überraschender 1:0-Heimsieg gegen den favorisierten FC Liverpool. Nach der Partie erlaubte sich die Social-Media-Abteilung des türkischen Klubs mehr als nur einen Spaß in Richtung der Reds.

Das Vereinsmotto des englischen Meisters, „You’ll never walk alone“, wandelte Galatasaray ab und schrieb: „You’ll never walk alone, but sometimes you walk out without points“.

Dass Liverpool ohne Punkte die Türkei verlassen muss, war allerdings noch nicht genug.

Galatasaray stichelt gegen Liverpool

Vor der Partie hatten mitgereiste Liverpool-Fans bei einer Bootsfahrt auf dem Bosporus ein Plakat enthüllt. Darauf war zu lesen: „Wir sind eines der Wunder von Istanbul“.

Eine Anspielung auf den Champions-League-Sieg des Klubs im Jahr 2005 im Atatürk-Olympiastadion. Damals hatten die Reds im Endspiel gegen AC Mailand bereits mit 0:3 in Rückstand gelegen, ehe sie mit drei eigenen Toren die Verlängerung erzwingen konnten und schließlich im Elfmeterschießen den Titel holten.

Auch für das Fanplakat war auf den Social-Media-Kanälen der Gastgeber die passende Antwort zu finden. „Euer einziges Wunder in Istanbul bleibt weiterhin das Jahr 2005“, war nach dem Spiel zu lesen – garniert mit einem Video der Bootsfahrt.

