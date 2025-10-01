Champions League: Galatasaray verhöhnt Liverpool

Am zweiten Spieltag der Ligaphase in der Champions League gelang Galatasaray Istanbul ein durchaus überraschender 1:0-Heimsieg gegen den favorisierten FC Liverpool. Nach der Partie erlaubte sich die Social-Media-Abteilung des türkischen Klubs mehr als nur einen Spaß in Richtung der Reds.
Galatasaray verhöhnt Liverpool
Das Vereinsmotto des englischen Meisters, „You’ll never walk alone“, wandelte Galatasaray ab und schrieb: „You’ll never walk alone, but sometimes you walk out without points“.
Dass Liverpool ohne Punkte die Türkei verlassen muss, war allerdings noch nicht genug.
Galatasaray stichelt gegen Liverpool
Vor der Partie hatten mitgereiste Liverpool-Fans bei einer Bootsfahrt auf dem Bosporus ein Plakat enthüllt. Darauf war zu lesen: „Wir sind eines der Wunder von Istanbul“.
Eine Anspielung auf den Champions-League-Sieg des Klubs im Jahr 2005 im Atatürk-Olympiastadion. Damals hatten die Reds im Endspiel gegen AC Mailand bereits mit 0:3 in Rückstand gelegen, ehe sie mit drei eigenen Toren die Verlängerung erzwingen konnten und schließlich im Elfmeterschießen den Titel holten.
Auch für das Fanplakat war auf den Social-Media-Kanälen der Gastgeber die passende Antwort zu finden. „Euer einziges Wunder in Istanbul bleibt weiterhin das Jahr 2005“, war nach dem Spiel zu lesen – garniert mit einem Video der Bootsfahrt.