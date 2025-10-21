Champions League heute: Leverkusen - PSG LIVE im TV, Stream & Liveticker - Bayer-Juwel feiert Startelfdebüt!

SPORT1 21.10.2025 • 17:45 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute Paris Saint-Germain. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Dienstag, den 21. Oktober 2025, empfängt Bayer 04 Leverkusen Paris Saint-Germain zum Champions-League-Duell in der BayArena, Anstoß ist um 21:00 Uhr.

Für die Werkself von Trainer Kasper Hjulmand ist es das erste Kräftemessen mit dem Titelverteidiger seit dem Achtelfinale 2013/14, das PSG mit 4:0 in Leverkusen und 2:1 in Paris für sich entschied. Seitdem hat sich viel verändert, doch Luis Enrique – aktuell mit der besten Siegquote aller Trainer bei mindestens 50 Partien in der Königsklasse (65,6 %) – führt auch in dieser Saison ein extrem junges Pariser Team an, dessen Startelf im Schnitt nur 24 Jahre und drei Tage alt ist.

Champions League: So verfolgen Sie Leverkusen - PSG heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Liveticker: SPORT1

Bei Bayer Leverkusen feiert Sommerneuzugang Claudio Echeverri sein Startelfdebüt. Das 19 Jahre alte Mittelfeldjuwel rückt für Jonas Hofmann in die Startelf. Ansonsten nimmt Hjulmand im Vergleich zum 4:3 bei Mainz 05 keine Änderungen vor.

Bayer - PSG, die offiziellen Aufstellungen:

Bayer: Flekken - Badé, Andrich, Tapsoba - Arthur, Fernández, Garcia, Grimaldo - Echeverri, Poku - Kofane

PSG: Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Doué - Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola

Unter Hjulmand ist Bayer in der Bundesliga weiter ungeschlagen und geht nach dem spektakulären 4:3 in Mainz mit Rückenwind in die Partie. Gegen Mainz glänzten Álex Grimaldo und Comebacker Martin Terrier in der Offensive. Grimaldo steht in der Startelf - Terrier nicht.

In Europa verlief das Jahr 2025 jedoch holprig: Nur ein Sieg aus sechs Partien (zwei Remis, drei Niederlagen) steht zu Buche.

Verzichten muss Hjulmand weiterhin auf Offensiv-Neuzugang Malik Tillman, der nach seiner Muskelverletzung laut Klubangaben noch rund zwei Wochen fehlt.

Baut PSG Siegesserie weiter aus?

Paris Saint-Germain reist mit fünf Siegen in der Champions League in Serie an und könnte mit einem weiteren Erfolg seine längste Siegesserie auf internationaler Bühne seit 1994 einstellen.

Rechtsverteidiger Achraf Hakimi glänzt dabei als bester Vorlagengeber aus dem Spiel heraus seit Saisonbeginn (sieben Assists, 40 kreierte Chancen). Sorgen bereitet allerdings die Chancenverwertung von Bradley Barcola, der seit 2023/24 mit nur vier Treffern aus 23 Großchancen seinen xG-Wert um 5,95 unterbietet. Hakimi und Barcola spielen beide von Beginn an.

Abseits des Rasens beschäftigt zudem die laufende Vertragsdebatte um Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé, dessen Wunsch nach einer Aufwertung laut L’Équipe die interne Balance nicht stören soll. Dembélé sitzt zunächst nur auf der Bank.

PSG mit ausbaufähiger Bilanz in Deutschland

Trotz der jüngsten Erfolgsserie reist PSG mit nur zwei Siegen aus den vergangenen zehn Champions-League-Auftritten in Deutschland an – in keinem dieser Spiele blieb man ohne Gegentor; letztmals gelang das 2014 ebenfalls in Leverkusen (4:0).

Die Werkself muss den Spagat zwischen Bundesliga-Euphorie und europäischer Konstanz schaffen. Während die Leverkusener Klubwelt zuletzt über die schnellste Rote Karte ihrer Frauen-Torhüterin Charlotte Voll diskutierte, liegt der Fokus der Profis nun auf einer Partie, in der PSG bei einem erneuten Dreier seine historische Siegesserie egalisieren könnte.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen Paris Saint-Germain heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird B04 gegen PSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Amazon Prime Video verfolgt werden.

Champions League: Bayer 04 Leverkusen gegen Paris Saint-Germain im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen Paris Saint-Germain im Liveticker bei SPORT1.